澎湖尖山電廠穩定供電 高溫用電創新高

澎湖持續高溫炎熱，加上正值觀光旅遊旺季，台電尖山發電廠穩定的供電，7月初一度飆到8萬4000瓩，創下夏季用電新高，成為今天新舊任廠長交接的焦點。

台電尖山發電廠表示，尖山電廠的柴油機組、風力與綠能等供電，目前可供應達11萬瓩，入夏以來，天氣都維持在攝氏30度以上高溫，加上進入觀光旅遊旺季，平均1天的供電8萬1000瓩左右，7月初的一個晚上供電則創下了8萬4000瓩的新高紀錄。

台電尖山電廠今天舉行新任及退休廠長交接典禮，服務長達40年的廠長歐致誠屆齡退休，由副廠長陳坤山接任，在台電公司副總經理郭天合的監交下完成交接並宣誓就職，歐致誠感謝現場所有與會的地方各界，並將電廠所送的花束轉送給妻子。

郭天合在交接中表示，歐致誠在台電中創下接任廠長最久的一位，完成再生能源佔比率達30%以上的模範縣和綠能與電網導通等3大歷史紀錄，並在民國110年10月30日齊同見證台澎海纜合聯，讓澎湖供電更加穩定。

新任廠長陳坤山，亦是澎湖人，自71年進入台電服務，由基層做起，先後歷經機械、電機、電氣、修配、運轉等，具備機電雙修，獲得內升拔擢擔任，傳承做好澎湖地穩定供電的使命。