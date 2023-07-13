高雄本土登革熱第二型再加2例 專家示警：重症風險增高
高雄登革熱疫情延燒，新增3例，累計已達16人感染本土登革熱，其中13人是第一型登革熱，昨天左營確診男子及他的鳳山工作地2名確診同事，感染的是第二型登革熱。專家說，先後感染不同型別的登革熱病毒，引發登革熱重症的風險大增，最嚴重的狀況死亡率可達50%，提醒民眾若之前曾感染登革熱，要盡量避免被蚊蟲叮咬。
高市衛生局表示，昨天1名家住左營區、在鳳山區展場工作的40多歲男性男子確診第二型登革熱，衛生局連夜逐戶疫調擴大採檢165人，今確認男子的2名同事確診第二型登革熱。
衛生局說，其中一人是居住三民區30多歲男子，7月8日晚間出現發燒、頭痛及肌肉痠痛症狀曾至診所就醫，7月11日晚間因同事確診而接受擴採；另1人是居住鳳山區50多歲男性，經疫調無登革熱相關症狀，防疫團隊已於昨日完成緊急防治工作。
今天另1例確診個案為居住阿蓮區30多歲男性，7月3日曾前往台南區某夜市活動，7月5日至7月7日皆有台南工作史，7月10日出現發燒及肌肉痠痛症狀，當晚至醫院就醫採血檢驗登革熱快篩陽性，今天確診第一型登革熱，主要活動地是居住地及台南仁德區、歸仁區的工作地。
民生醫院副院長張科說，登革熱病毒有四種不同血清型，臨床上重複感染不同型登革病毒，可能引發登革熱重症，以往將登革熱重症稱為登革出血熱，但因為有些重症患者不會出血，但有肝功能異常、休克甚至生命危險，因此從2009年開始，正式名稱已不用登革出血熱，而改稱登革熱重症。
張科說，高雄2014年登革熱大流行是第一型登革熱為主，2015年是第二型登革熱為主，今年高雄登革熱病例以感染第一型為主，但從12日開始出現第二型登革熱本土個案，民眾感染到不同型別登革熱病毒的風險大增，預防之道必須先清除孳生源及病媒蚊，並避免被蚊子叮咬。
衛生局說，感染登革熱可能出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，也可能伴隨肝功能及血小板或白血球數值異常。如民眾有相關症狀，請儘速前往高雄市533家登革熱整合式醫療合約院所( https://gov.tw/146 )就醫，合約院所備有公費登革熱NS1快篩試劑，可透過採血檢驗提高早期診斷率，並有效縮短「隱藏期」，降低疫情傳播風險。
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