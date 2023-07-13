高雄本土登革熱第二型再加2例 專家示警：重症風險增高

高雄登革熱疫情延燒，新增3例，累計已達16人感染本土登革熱，其中13人是第一型登革熱，昨天左營確診男子及他的鳳山工作地2名確診同事，感染的是第二型登革熱。專家說，先後感染不同型別的登革熱病毒，引發登革熱重症的風險大增，最嚴重的狀況死亡率可達50%，提醒民眾若之前曾感染登革熱，要盡量避免被蚊蟲叮咬。

高市衛生局表示，昨天1名家住左營區、在鳳山區展場工作的40多歲男性男子確診第二型登革熱，衛生局連夜逐戶疫調擴大採檢165人，今確認男子的2名同事確診第二型登革熱。

衛生局說，其中一人是居住三民區30多歲男子，7月8日晚間出現發燒、頭痛及肌肉痠痛症狀曾至診所就醫，7月11日晚間因同事確診而接受擴採；另1人是居住鳳山區50多歲男性，經疫調無登革熱相關症狀，防疫團隊已於昨日完成緊急防治工作。

今天另1例確診個案為居住阿蓮區30多歲男性，7月3日曾前往台南區某夜市活動，7月5日至7月7日皆有台南工作史，7月10日出現發燒及肌肉痠痛症狀，當晚至醫院就醫採血檢驗登革熱快篩陽性，今天確診第一型登革熱，主要活動地是居住地及台南仁德區、歸仁區的工作地。

民生醫院副院長張科說，登革熱病毒有四種不同血清型，臨床上重複感染不同型登革病毒，可能引發登革熱重症，以往將登革熱重症稱為登革出血熱，但因為有些重症患者不會出血，但有肝功能異常、休克甚至生命危險，因此從2009年開始，正式名稱已不用登革出血熱，而改稱登革熱重症。

張科說，高雄2014年登革熱大流行是第一型登革熱為主，2015年是第二型登革熱為主，今年高雄登革熱病例以感染第一型為主，但從12日開始出現第二型登革熱本土個案，民眾感染到不同型別登革熱病毒的風險大增，預防之道必須先清除孳生源及病媒蚊，並避免被蚊子叮咬。