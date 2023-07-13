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螢火蟲電影院前進離島 7月14日起在金門播映國片

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

國立台南生活美學館辦理「2023年螢火蟲電影院」將於明天起，連續3天在金門播映優質國片，包含台灣首部科普AI教育電影《科學少女》、首部「現代五項」紀實電影《教練》及獲得2022金馬獎六項提名的電影《哈勇家》，播映地點從浯江書院、雙口海濱公園、東林社區中正台廣場，全部免費觀賞，歡迎大小朋友一起來欣賞電影，用行動支持國片。

金門縣文化局表示，「112年電影藝術分享計畫-螢火蟲電影院」為文化部影視及流行音樂產業局年度計畫，透過這項計畫將優質國片推廣至南部各地區，提供當地民眾美學的感動；除培養國片觀影人口外，也結合在地社群資源、挑選適合社區文化氛圍及議題影片，讓民眾有機會接觸電影美學、認識多元議題、凝聚社區共識，進而提升文化近用權。

金門場次精選獲獎國片，首場7月14日(五)晚上7時假金門浯江書院播映台灣首部科普AI教育電影《科學少女》，第二場7月15日(六)晚上7時假烈嶼雙口海濱公園播映運動勵志劇情片《教練》，第三場7月16日(日)晚上7時假烈嶼東林社區中正台廣場播映原民青年返鄉之《哈勇家》，歡迎闔家觀賞。

據了解，每場放映結束後將邀請導演、影人與觀眾進行映後座談，由靜宜大學大眾傳播學系老師奚浩擔任主持人，中正大學管中祥教授、監製王銀國、演員張祖鈞出席與談，和民眾雙向互動，共同討論關注議題。

「螢火蟲電影院」將於明天起，連續3天在金門播映優質國片，歡迎喜愛看電影的朋友一起來觀賞。圖／金門縣文化局提供
「螢火蟲電影院」將於明天起，連續3天在金門播映優質國片，歡迎喜愛看電影的朋友一起來觀賞。圖／金門縣文化局提供

電影 金門 螢火蟲 靜宜大學 中正大學 文化局

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