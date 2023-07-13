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蔬食料理漸成「潮流」 愛河畔周末舉辦蔬食市集

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
食用素食或蔬食料理者，日常生活面臨多樣不便，觀光局本周末在愛河將辦蔬食市集，提供多樣特色蔬食選擇。圖／高市府觀光局提供
食用素食或蔬食料理者，日常生活面臨多樣不便，觀光局本周末在愛河將辦蔬食市集，提供多樣特色蔬食選擇。圖／高市府觀光局提供

健康、環保意識抬頭，食用蔬食逐漸成「潮流」，不少素食者反應，純素餐廳數量仍少、單價較高，部分愛蔬食者也說，逛夜市、市集多是肉類、油炸類食品居多，健康蔬食真的不多，期許公部門辦活動、市集單位，多找些特色蔬食、健康料理，讓蔬食（素食）族也能逛得開心、吃得健康。

因健康吃素的黃姓素食者分享，吃素起因是為改善皮膚過敏症狀，後來發現許多額外好處，像脾氣較平穩、面貌也較同齡年輕，還有助於地球環境改善，且目前吃素環境相較7年前剛嘗試時相比，已有很大改善，餐廳種類、密度都多出不少，也開始有大型餐飲集團推出。

不過也面臨不少挑戰，他分享吃素者，要面對用餐單價偏高，以一般便當分量舉例，素食便當破百是基本款，至少比葷食貴兩成以上，且選擇仍少很多；還有跟朋友聚餐要相互遷就找餐廳等不便，久而久之就習慣一個人用餐，這些不便容易讓要嘗試素食或蔬食者退卻。

另一位偶爾吃蔬食樊姓民眾說，會為了維持身體健康，在日常生活中多嘗試蔬食料理，但去一般市集、夜市等，清一色是肉類或油炸類產品，難以找到理想的健康食物，希望各市集主辦單位，能多找些特色蔬食料理，能逛得開心又吃得健康。

高雄市觀光局表示，本周末將在愛河畔舉辦「草々過生活」蔬食市集，匯集全台70多家特色蔬食料理，未來也會鼓勵其他市集、商家額外準備蔬食料理，讓蔬食者能有更多更便利選擇。

素食者 餐廳 愛河 便當

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