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疫後台中露營區關了10多家 業者怨新法太繁瑣令人怯步

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
疫情後，露營區的生意不佳，台中市有10多家露營區關門。示意圖／ingimage
疫情後，露營區的生意不佳，台中市有10多家露營區關門。示意圖／ingimage

疫情後，露營區的生意不佳，傳出有露營區因此關門，露營用品、露營車等相關產業生意亦受影響，許多業者抱怨和管理法令太繁瑣，以及申請合法意願低落造成，因此乾脆不做了。台中市觀光局觀光管理科長張俊生說，去年「露營場管理要點」頒布後，觀光局訪視60多業者，輔導合法化，至今的確有10多家規模較小的業者已歇業。

一名露營車業者說，露營區的管理室、廁所、浴室原本是不用建照，但新規定公布後，這些都要建照，接著水土保持也要兼顧，山上那些原本種水果的那裡有資力可以做，加上還限定露營場得在1公頃內，又加了限制。

也因為這些法令卡住了，原有的露營業者申請不過，新的想申請的都觀望了，這個行業就突然停頓了，生意萎縮了，他的露營車已3個月沒有賣出1輛車。

業者說，露營影響的相關產業多，合法化也需要時間，希望政府動作不應太急，否則會影響產業發展，也影響民眾接觸山林的樂趣。

張俊生說，台中市目前列管的露營場有121家，其中僅17家合法，政府去年頒布露營場管理要點後，他們組成輔導小組逐一訪視，至今訪視60多家，僅5家提出申請，有3家因資格不符退回補件，僅兩件審查中。

他說，疫情期間，很多人喜到戶外露營，露營區生易很夯，許多露營區因而出現，帶動了一波熱潮，但是疫情過後，很多人選擇出國旅遊，露營區生意因此受影響。

張俊生說，露營場管理要點去年頒布，很多法令與以前不同，涉及的相關單位亦多，業者反映很多，希望政府能放寬法令，一些小型露營區因此不做了，會把業者的聲音向上反映。

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