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BMW男不理74張罰單連牌照稅也不繳 機關合作攔查當場查扣

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東監理站、屏東縣政府警察局與屏東分署現場執行攔車及查封。圖／屏東監理站提供
屏東監理站、屏東縣政府警察局與屏東分署現場執行攔車及查封。圖／屏東監理站提供

屏東縣一名年輕男子駕駛白色BMW趴趴走，且不遵守交通規則，因違停、闖紅燈、超速、紅燈右轉、不打方向燈、未繫安全帶、並排停車、不繳ETC通行費，被開74張交通罰單，又不繳牌照稅與汽燃費，累欠近8萬元罰款與稅費未繳納，法務部行政執行署屏東分署會同屏東監理站、屏東警方鎖定該車攔查，當場查扣，並準備拍賣，BMW男最後乖乖繳錢領回愛車。

屏東分署指出，BMW男的案件從2022年起移送分署執行，分署受理後數次扣押義務人存款，但只有執行到幾千元，男子名下財產僅剩這台8年份白色BMW房車，分署通知他交出車輛供查封拍賣抵償所欠稅費，男子置之不理。

屏東監理站以自行研發的逾檢註銷車輛千里眼車牌辨識系統，與屏縣警察局聯合執行路邊攔檢勤務，日前順利攔查到這部BMW房車，警方當場拔牌，監理站立刻通知分署執行人員到場查封車輛，BMW男無法當場繳清，員警遂坐鎮副駕駛座由義務人將車輛駛回分署停放保管。

屏東分署指出，這部白色BMW帥氣外觀良好，書記官旋即通知鑑價公司鑑價，預計在分署法拍會拍賣，數日前義務人湊足現金現身分署，繳清積欠2年罰單與稅費後領回愛車。

屏東分署指出，今年6月中旬，高雄區監理所長李瑞銘與屏東分署長楊碧瑛簽訂合作意向書，利用屏東監理站的千里眼辨識系統，鎖定違規大戶車輛加強攔檢取締，期許跨機關合作以科技執法實現公法債權，並能終結交通違規行為進而捍衛用路人權益。

屏東分署表示，分署與監理站簽訂意向書後第一件合作成功案例，提醒車主愛車依規定參加定期檢驗，駕駛人亦應共同遵守交通規則避免違規罰單的發生，否則在跨機關鍥而不捨努力下，車輛隨時都有被查獲之風險，且義務人尚須另外負擔執行所衍生的程序費用，荷包失血不划算。

執行署屏東分署的執行人員當場張貼封條查封車輛。圖／屏東分署提供
執行署屏東分署的執行人員當場張貼封條查封車輛。圖／屏東分署提供
屏東監理站、屏東縣政府警察局與屏東分署現場執行攔車及查封。圖／屏東分署提供
屏東監理站、屏東縣政府警察局與屏東分署現場執行攔車及查封。圖／屏東分署提供
車輛查封後駛回分署保管。圖／屏東分署提供
車輛查封後駛回分署保管。圖／屏東分署提供

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