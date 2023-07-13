為台爭光 福山國小直笛團勇奪阿姆斯特丹國際木笛節冠軍

高雄市福山國小直笛團七月遠赴荷蘭參加「2023 ORDA 阿姆斯特丹國際木笛節」比賽，勇奪C1合奏組冠軍首獎，站上頒獎台驕傲的拿著國旗，為台灣爭光。團員們今天回國來到校園，受到英雄式的歡迎！

荷蘭「阿姆斯特丹國際木笛節」兩年舉辦一次，今年7月7日至9日舉行，有20餘國、92支隊伍同場競技，是全球木笛界的指標性比賽，評審團評比高標嚴格。高雄市福山國小直笛團克服異國場地的不熟悉，還有時差的干擾，經過層層初賽晉級複賽，過關斬將，勇奪首獎，讓世界看見台灣、聽見高雄。

團員們今天回到台灣，進入校園是受到英雄式的歡迎！福山國小直笛團於2000年成軍，目前禾由清華大學副教授陳孟亨與教師曾慧真指導，小朋友為了站上這個舞台，長期不斷的練習，甚至假日也經常由家長接送來學校團練。

福山國小校長王國村說，直笛團出發前一周發生了一段緊急插曲。指導老師在盯緊各分部練習時，發現有名團員吹出的低音笛聲，音準有些異樣，原先懷疑可能是吹奏技巧不夠純熟的關係， 但經過仔細確認，並同時檢查樂器，才發現原來樂器已損壞故障，且難以修復。而這項低音笛樂器屬於昂貴高價器材，一時之間學校無此筆大額預算，募款也緩不濟急，參加的又是以嚴格高水準著稱的國際賽，容不得忽視絲毫的音準問題。

福山國小家長委員會長陳芊築聽到校長焦急談及此事，二話不說立即撥款贊助樂器採購更新，終於在出發前3天購進，讓演奏學生得以適應練習新樂器，解決樂團的燃眉之急，可說是最終榮獲冠軍的關鍵助力。