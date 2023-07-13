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為台爭光 福山國小直笛團勇奪阿姆斯特丹國際木笛節冠軍

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市福山國小直笛團七月遠赴荷蘭參加「2023 ORDA 阿姆斯特丹國際木笛節」比賽，勇奪C1合奏組冠軍首獎，團員今天回國。記者徐如宜／攝影
高雄市福山國小直笛團七月遠赴荷蘭參加「2023 ORDA 阿姆斯特丹國際木笛節」比賽，勇奪C1合奏組冠軍首獎，團員今天回國。記者徐如宜／攝影

高雄市福山國小直笛團七月遠赴荷蘭參加「2023 ORDA 阿姆斯特丹國際木笛節」比賽，勇奪C1合奏組冠軍首獎，站上頒獎台驕傲的拿著國旗，為台灣爭光。團員們今天回國來到校園，受到英雄式的歡迎！

荷蘭「阿姆斯特丹國際木笛節」兩年舉辦一次，今年7月7日至9日舉行，有20餘國、92支隊伍同場競技，是全球木笛界的指標性比賽，評審團評比高標嚴格。高雄市福山國小直笛團克服異國場地的不熟悉，還有時差的干擾，經過層層初賽晉級複賽，過關斬將，勇奪首獎，讓世界看見台灣、聽見高雄。

團員們今天回到台灣，進入校園是受到英雄式的歡迎！福山國小直笛團於2000年成軍，目前禾由清華大學副教授陳孟亨與教師曾慧真指導，小朋友為了站上這個舞台，長期不斷的練習，甚至假日也經常由家長接送來學校團練。

福山國小校長王國村說，直笛團出發前一周發生了一段緊急插曲。指導老師在盯緊各分部練習時，發現有名團員吹出的低音笛聲，音準有些異樣，原先懷疑可能是吹奏技巧不夠純熟的關係， 但經過仔細確認，並同時檢查樂器，才發現原來樂器已損壞故障，且難以修復。而這項低音笛樂器屬於昂貴高價器材，一時之間學校無此筆大額預算，募款也緩不濟急，參加的又是以嚴格高水準著稱的國際賽，容不得忽視絲毫的音準問題。

福山國小家長委員會長陳芊築聽到校長焦急談及此事，二話不說立即撥款贊助樂器採購更新，終於在出發前3天購進，讓演奏學生得以適應練習新樂器，解決樂團的燃眉之急，可說是最終榮獲冠軍的關鍵助力。

福山國小直笛團8月13日將在大東文化藝術中心演藝廳，舉辦「幸福吹笛手」音樂會，要為觀眾帶來幸福感受的悠揚笛聲。

高雄市福山國小直笛團七月遠赴荷蘭參加「2023 ORDA 阿姆斯特丹國際木笛節」比賽，勇奪C1合奏組冠軍首獎。圖／福山國小提供
高雄市福山國小直笛團七月遠赴荷蘭參加「2023 ORDA 阿姆斯特丹國際木笛節」比賽，勇奪C1合奏組冠軍首獎。圖／福山國小提供
高雄市福山國小直笛團獲「2023 ORDA 阿姆斯特丹國際木笛節」C1合奏組冠軍首獎，團員們回到校園受到英雄式歡迎。記者徐如宜／攝影
高雄市福山國小直笛團獲「2023 ORDA 阿姆斯特丹國際木笛節」C1合奏組冠軍首獎，團員們回到校園受到英雄式歡迎。記者徐如宜／攝影
高雄市福山國小直笛團獲「2023 ORDA 阿姆斯特丹國際木笛節」C1合奏組冠軍首獎，團員們回到校園受到英雄式歡迎。記者徐如宜／攝影
高雄市福山國小直笛團獲「2023 ORDA 阿姆斯特丹國際木笛節」C1合奏組冠軍首獎，團員們回到校園受到英雄式歡迎。記者徐如宜／攝影
高雄市福山國小直笛團獲「2023 ORDA 阿姆斯特丹國際木笛節」C1合奏組冠軍首獎，團員們回到校園受到英雄式歡迎。記者徐如宜／攝影
高雄市福山國小直笛團獲「2023 ORDA 阿姆斯特丹國際木笛節」C1合奏組冠軍首獎，團員們回到校園受到英雄式歡迎。記者徐如宜／攝影
高雄市福山國小直笛團獲「2023 ORDA 阿姆斯特丹國際木笛節」C1合奏組冠軍首獎，團員們回到校園受到英雄式歡迎。記者徐如宜／攝影
高雄市福山國小直笛團獲「2023 ORDA 阿姆斯特丹國際木笛節」C1合奏組冠軍首獎，團員們回到校園受到英雄式歡迎。記者徐如宜／攝影
高雄市福山國小直笛團七月遠赴荷蘭參加「2023 ORDA 阿姆斯特丹國際木笛節」比賽，勇奪C1合奏組冠軍首獎。圖／福山國小提供
高雄市福山國小直笛團七月遠赴荷蘭參加「2023 ORDA 阿姆斯特丹國際木笛節」比賽，勇奪C1合奏組冠軍首獎。圖／福山國小提供

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