金門五星級停車位將招租 每月收費1500元被讚超佛心
金門五星級的停車位即將招租！位於金城北堤路的東門臨時市場在今年1月08日正式走入歷史，金城鎮公所將此處的東門北堤停車場移撥回歸金門縣政府觀光處，縣府今日起進行停車環境的改善工程，預計8月16日啟動月租收費，由於該處停車位有遮雨棚，可為車子遮風避雨，且價錢才1200至1500元，被不少民眾指說「太佛心，超便宜」，預料將掀搶登記。
東門臨時市場是在民國103年時興建，約使用超過8年的時間，緣起於東門菜市場老舊，城區居民期盼改建的聲浪很大，為順利地主與攤商協調改建，因此先行選定浯江溪停車場由縣府建設處全額補助，啟建的臨時市場基地面積達1820平方公尺，可設置50戶攤商的營業空間。
在去年「東門中繼市場」完工、攤商陸續進駐後，東門市場立即由金城鎮公所派員進行鐵皮拆除工作，除了頂棚部分不予更動以外，內部隔間部分則是全數拆除，回歸停車空間的用途。
金門縣府觀光處今天表示，金城鎮為金門重點鄉鎮，市區商貿日漸活絡，民眾車輛數逐年增加，隨之衍生違規停車、長期占用、停車周轉率低等問題；金城鎮東門臨時市場於今年年6月拆除完畢，並移交縣府管理，作為停車使用，縣府預計今日至8月14日進行停車環境、燈光、格位與停管設施改善工程。
縣府觀光處進一步說明，停車場環境改善完成後，將啟動收費管理，預估規劃52格停車格，並採用月票方式收費，預估每月租金為1200至1500元，未來將再視整體停車供需狀況，檢討擴增範圍之需求，希望逐步改善停車秩序，提供友善停車環境。
據了解，因為金門的夏季超級炎熱，此處的停車位有遮雨棚，算是半室內，是其他收費停車場所沒有的，所以先前還未修繕時，幾乎停車位都一位難求，不少愛車族得知縣府要推月票收費，紛紛打電話到觀光處詢問，讓觀光處的同仁也嚇了一跳，才知道原來此處的車位這麼熱門。
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