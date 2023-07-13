快訊

影／這些沒禮讓行人的車慘了！18秒連開8車罰單

媳婦要見準婆婆！一張照片揭暗黑過往 她崩潰：是曾霸凌我的老師

「地獄犬熱浪」來勢洶洶！義大利路面作業員熱死 高溫恐至48.8度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門五星級停車位將招租 每月收費1500元被讚超佛心

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城鎮東門北堤停車場近日將進行停車環境改善，預計下月中開始招租。圖／讀者提供
金城鎮東門北堤停車場近日將進行停車環境改善，預計下月中開始招租。圖／讀者提供

金門五星級的停車位即將招租！位於金城北堤路的東門臨時市場在今年1月08日正式走入歷史，金城鎮公所將此處的東門北堤停車場移撥回歸金門縣政府觀光處，縣府今日起進行停車環境的改善工程，預計8月16日啟動月租收費，由於該處停車位有遮雨棚，可為車子遮風避雨，且價錢才1200至1500元，被不少民眾指說「太佛心，超便宜」，預料將掀搶登記。

東門臨時市場是在民國103年時興建，約使用超過8年的時間，緣起於東門菜市場老舊，城區居民期盼改建的聲浪很大，為順利地主與攤商協調改建，因此先行選定浯江溪停車場由縣府建設處全額補助，啟建的臨時市場基地面積達1820平方公尺，可設置50戶攤商的營業空間。

在去年「東門中繼市場」完工、攤商陸續進駐後，東門市場立即由金城鎮公所派員進行鐵皮拆除工作，除了頂棚部分不予更動以外，內部隔間部分則是全數拆除，回歸停車空間的用途。

金門縣府觀光處今天表示，金城鎮為金門重點鄉鎮，市區商貿日漸活絡，民眾車輛數逐年增加，隨之衍生違規停車、長期占用、停車周轉率低等問題；金城鎮東門臨時市場於今年年6月拆除完畢，並移交縣府管理，作為停車使用，縣府預計今日至8月14日進行停車環境、燈光、格位與停管設施改善工程。

縣府觀光處進一步說明，停車場環境改善完成後，將啟動收費管理，預估規劃52格停車格，並採用月票方式收費，預估每月租金為1200至1500元，未來將再視整體停車供需狀況，檢討擴增範圍之需求，希望逐步改善停車秩序，提供友善停車環境。

據了解，因為金門的夏季超級炎熱，此處的停車位有遮雨棚，算是半室內，是其他收費停車場所沒有的，所以先前還未修繕時，幾乎停車位都一位難求，不少愛車族得知縣府要推月票收費，紛紛打電話到觀光處詢問，讓觀光處的同仁也嚇了一跳，才知道原來此處的車位這麼熱門。

金城鎮東門北堤停車場因為屋頂有棚架，車子停在裡面比較不熱，吸引不少愛車一族將承租停車位。圖／讀者提供
金城鎮東門北堤停車場因為屋頂有棚架，車子停在裡面比較不熱，吸引不少愛車一族將承租停車位。圖／讀者提供

延伸閱讀

三大生活圈月票使用破千萬人次 這生活圈公車最受青睞

影／金門鬧區電動機車突自燃火勢猛烈 嚇壞民眾

大陸禁漁陸船「撈過界」金門海巡強勢登檢押回

向毒草銀膠菊宣戰 金門向中央爭取預算鼓勵社區動員移除

相關新聞

BMW男不理74張罰單連牌照稅也不繳 機關合作攔查當場查扣

屏東縣一名年輕男子駕駛白色BMW趴趴走，且不遵守交通規則，因違停、闖紅燈、超速、紅燈右轉、不打方向燈、未繫安全帶、並排停...

為台爭光 福山國小直笛團勇奪阿姆斯特丹國際木笛節冠軍

高雄市福山國小直笛團七月遠赴荷蘭參加「2023 ORDA 阿姆斯特丹國際木笛節」比賽，勇奪C1合奏組冠軍首獎，站上頒獎台...

金門五星級停車位將招租 每月收費1500元被讚超佛心

金門五星級的停車位即將招租！位於金城北堤路的東門臨時市場在今年1月08日正式走入歷史，金城鎮公所將此處的東門北堤停車場移...

這群高職生不畏烈日大雨 3天完成霧台神山部落彩繪牆

屏東縣私立屏榮高中多媒體設計科學生們，今年4月起籌劃到屏東縣霧台鄉神山部落當志工彩繪牆面，從前置設計圖案到與部落溝通，這...

高雄輕軌駕駛驚見狗狗趴軌道 列車急停

臉書粉專「高雄點Kaohsiungtien」貼出一則圖文「狗狗好累不想動，蘇西（舒適）趴軌道上」，一隻疑似流浪狗大剌剌躺...

六旬老翁台東飛行傘體驗 挑戰空中吹小喇叭

高雄夫妻檔到台東遊玩，今到鹿野高台搭乘飛行傘，老公林志能是一位吹小喇叭的高手，飛到天際時，不只絲毫不怕，還輕鬆的在空中演...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦