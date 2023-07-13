快訊

影／這些沒禮讓行人的車慘了！18秒連開8車罰單

媳婦要見準婆婆！一張照片揭暗黑過往 她崩潰：是曾霸凌我的老師

「地獄犬熱浪」來勢洶洶！義大利路面作業員熱死 高溫恐至48.8度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這群高職生不畏烈日大雨 3天完成霧台神山部落彩繪牆

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣私立屏榮高中多媒體設計科學生們，頂著烈日，專心的彩繪牆面。記者劉星君／攝影
屏東縣私立屏榮高中多媒體設計科學生們，頂著烈日，專心的彩繪牆面。記者劉星君／攝影

屏東縣私立屏榮高中多媒體設計科學生們，今年4月起籌劃到屏東縣霧台鄉神山部落當志工彩繪牆面，從前置設計圖案到與部落溝通，這周開始彩繪工作，他們歷經烈日、大雨，從白天畫到深夜，歷時3天今完成，學生們直呼「超有成就感」，也有學生原本因志工時數不足參加，但過程中收穫滿滿，彩繪牆面完成「很感動」。

頂著烈日，19名學生們在霧台村多功能場所廣場前方的梯形牆面，拿著油漆畫筆，仔細勾勒牆面圖樣，有些位置較高，部落族人協助架設鷹架，學生們不畏高在鷹架上畫畫。

屏榮高中多媒體科主任陳建茗說，帶領學生們在暑假發揮所長，學以致用，一年級學生杜恩翰來自神山部落，經與部落討論後，部落提供一面牆讓學生們彩繪，4月招募學生志工，學生還製作各種創意小物義賣籌措經費，很感謝立邦油漆贊助油漆材料。

多媒體科老師高嘉君說，參與志工服務19名學生，高一到高三都有，5名老師，學長姊帶領學弟妹完成，一年級負責大塊面積上色，二、三年級負責構圖、人物繪製。

設計彩繪牆面高三學生林初貞說，牆面描繪魯凱族文化，圖畫與部落開會討論後決定，彩繪牆傳達部落長老與孩子們訴說部落故事，畫面中百合花、山豬、黑熊、帝雉等野生動物，對部落都有不同象徵意義，牆面的石板屋炊煙裊裊代表生生不息，還有神山部落的神山瀑布、與神山部落的月亮傳說，都呈現在彩繪牆。

一年級的杜恩翰說，前置工作很繁複，要清洗灰塵青苔，刷底漆，彩繪牆完成後，「讓社區有不一樣的色彩」。

學生們在這3天克服豔陽、大雨，第一天8點多上山，中午遇大雨，雨停後把握時間彩繪到深夜10點半，昨清晨5點半起床彩繪到深夜，好在昨沒下雨，今天完成後續精修，大功告成。

二年級學生吳佩勳說，當初因缺少志工時數參加，過程中在凹凸不平牆面畫畫，要不斷調整，讓色彩更柔和等，過程重視與居民討論與小細節，百合花要畫六朵花瓣、注意形狀與花開方向。

老師陳建茗說，學生們用油漆在大面的水泥牆上不易創作，過程中認識不同媒材創作遇到困難，也感受部落居民的熱情，甚至還收到邀約，其他部落也可以來彩繪，感謝被看見。

神山社區理事長賴松忠說，感謝屏榮高中志工們，彩繪牆面呈現部落故事，讓大家認識魯凱族的文化。

屏東縣私立屏榮高中多媒體設計科學生們，暑假到屏東縣霧台鄉神山部落做志工，花3天，頂著烈日遇到大雨，完成部落彩繪牆面。記者劉星君／攝影
屏東縣私立屏榮高中多媒體設計科學生們，暑假到屏東縣霧台鄉神山部落做志工，花3天，頂著烈日遇到大雨，完成部落彩繪牆面。記者劉星君／攝影
屏東縣私立屏榮高中多媒體設計科學生們，暑假到屏東縣霧台鄉神山部落做志工，花3天，頂著烈日遇到大雨，完成部落彩繪牆面。記者劉星君／攝影
屏東縣私立屏榮高中多媒體設計科學生們，暑假到屏東縣霧台鄉神山部落做志工，花3天，頂著烈日遇到大雨，完成部落彩繪牆面。記者劉星君／攝影
屏東縣私立屏榮高中到霧台鄉神山部落彩繪牆面，牆面圖案經學生們與部落溝通討論，畫出魯凱族文化故事。記者劉星君／攝影
屏東縣私立屏榮高中到霧台鄉神山部落彩繪牆面，牆面圖案經學生們與部落溝通討論，畫出魯凱族文化故事。記者劉星君／攝影
屏東縣私立屏榮高中到霧台鄉神山部落彩繪牆面，牆面圖案經學生們與部落溝通討論，畫出魯凱族文化故事。記者劉星君／攝影
屏東縣私立屏榮高中到霧台鄉神山部落彩繪牆面，牆面圖案經學生們與部落溝通討論，畫出魯凱族文化故事。記者劉星君／攝影
屏東縣私立屏榮高中多媒體設計科學生們，頂著烈日，專心的彩繪牆面。記者劉星君／攝影
屏東縣私立屏榮高中多媒體設計科學生們，頂著烈日，專心的彩繪牆面。記者劉星君／攝影
屏東縣私立屏榮高中多媒體設計科學生們，頂著烈日，專心的彩繪牆面。記者劉星君／攝影
屏東縣私立屏榮高中多媒體設計科學生們，頂著烈日，專心的彩繪牆面。記者劉星君／攝影
彩繪牆面完成後，老師與學生們開心自拍。記者劉星君／攝影
彩繪牆面完成後，老師與學生們開心自拍。記者劉星君／攝影
屏東縣私立屏榮高中多媒體設計科學生們，頂著烈日，做足防曬，專心的彩繪牆面。記者劉星君／攝影
屏東縣私立屏榮高中多媒體設計科學生們，頂著烈日，做足防曬，專心的彩繪牆面。記者劉星君／攝影
屏東縣私立屏榮高中多媒體設計科學生們，頂著烈日，專心的彩繪牆面。記者劉星君／攝影
屏東縣私立屏榮高中多媒體設計科學生們，頂著烈日，專心的彩繪牆面。記者劉星君／攝影

延伸閱讀

轟！嘉義梅山166縣道73K 超大巨石崩落難搬運交通中斷

以陶會友 立陶宛樂團參訪鶯歌陶藝

下班帶把傘！「15縣市」發布豪大雨特報

美國佛蒙特州大雨引發洪災 拜登宣布緊急狀態

相關新聞

疫後台中露營區關了10多家 業者怨新法太繁瑣令人怯步

疫情後，露營區的生意不佳，傳出有露營區因此關門，露營用品、露營車等相關產業生意亦受影響，許多業者抱怨和管理法令太繁瑣，以...

BMW男不理74張罰單連牌照稅也不繳 機關合作攔查當場查扣

屏東縣一名年輕男子駕駛白色BMW趴趴走，且不遵守交通規則，因違停、闖紅燈、超速、紅燈右轉、不打方向燈、未繫安全帶、並排停...

為台爭光 福山國小直笛團勇奪阿姆斯特丹國際木笛節冠軍

高雄市福山國小直笛團七月遠赴荷蘭參加「2023 ORDA 阿姆斯特丹國際木笛節」比賽，勇奪C1合奏組冠軍首獎，站上頒獎台...

金門五星級停車位將招租 每月收費1500元被讚超佛心

金門五星級的停車位即將招租！位於金城北堤路的東門臨時市場在今年1月08日正式走入歷史，金城鎮公所將此處的東門北堤停車場移...

這群高職生不畏烈日大雨 3天完成霧台神山部落彩繪牆

屏東縣私立屏榮高中多媒體設計科學生們，今年4月起籌劃到屏東縣霧台鄉神山部落當志工彩繪牆面，從前置設計圖案到與部落溝通，這...

高雄輕軌駕駛驚見狗狗趴軌道 列車急停

臉書粉專「高雄點Kaohsiungtien」貼出一則圖文「狗狗好累不想動，蘇西（舒適）趴軌道上」，一隻疑似流浪狗大剌剌躺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦