這群高職生不畏烈日大雨 3天完成霧台神山部落彩繪牆

屏東縣私立屏榮高中多媒體設計科學生們，今年4月起籌劃到屏東縣霧台鄉神山部落當志工彩繪牆面，從前置設計圖案到與部落溝通，這周開始彩繪工作，他們歷經烈日、大雨，從白天畫到深夜，歷時3天今完成，學生們直呼「超有成就感」，也有學生原本因志工時數不足參加，但過程中收穫滿滿，彩繪牆面完成「很感動」。

頂著烈日，19名學生們在霧台村多功能場所廣場前方的梯形牆面，拿著油漆畫筆，仔細勾勒牆面圖樣，有些位置較高，部落族人協助架設鷹架，學生們不畏高在鷹架上畫畫。

屏榮高中多媒體科主任陳建茗說，帶領學生們在暑假發揮所長，學以致用，一年級學生杜恩翰來自神山部落，經與部落討論後，部落提供一面牆讓學生們彩繪，4月招募學生志工，學生還製作各種創意小物義賣籌措經費，很感謝立邦油漆贊助油漆材料。

多媒體科老師高嘉君說，參與志工服務19名學生，高一到高三都有，5名老師，學長姊帶領學弟妹完成，一年級負責大塊面積上色，二、三年級負責構圖、人物繪製。

設計彩繪牆面高三學生林初貞說，牆面描繪魯凱族文化，圖畫與部落開會討論後決定，彩繪牆傳達部落長老與孩子們訴說部落故事，畫面中百合花、山豬、黑熊、帝雉等野生動物，對部落都有不同象徵意義，牆面的石板屋炊煙裊裊代表生生不息，還有神山部落的神山瀑布、與神山部落的月亮傳說，都呈現在彩繪牆。

一年級的杜恩翰說，前置工作很繁複，要清洗灰塵青苔，刷底漆，彩繪牆完成後，「讓社區有不一樣的色彩」。

學生們在這3天克服豔陽、大雨，第一天8點多上山，中午遇大雨，雨停後把握時間彩繪到深夜10點半，昨清晨5點半起床彩繪到深夜，好在昨沒下雨，今天完成後續精修，大功告成。

二年級學生吳佩勳說，當初因缺少志工時數參加，過程中在凹凸不平牆面畫畫，要不斷調整，讓色彩更柔和等，過程重視與居民討論與小細節，百合花要畫六朵花瓣、注意形狀與花開方向。

老師陳建茗說，學生們用油漆在大面的水泥牆上不易創作，過程中認識不同媒材創作遇到困難，也感受部落居民的熱情，甚至還收到邀約，其他部落也可以來彩繪，感謝被看見。