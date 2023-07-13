高雄輕軌駕駛驚見狗狗趴軌道 列車急停

臉書粉專「高雄點Kaohsiungtien」貼出一則圖文「狗狗好累不想動，蘇西（舒適）趴軌道上」，一隻疑似流浪狗大剌剌躺在輕軌站月台下方軌道上。列車駕駛見狀立即停車，候車民眾則急忙上前協助讓小狗離開軌道，列車延遲約1分鐘才得以進站，所幸僅虛驚一場未釀意外。

高捷表示，狗狗入侵軌道事發在昨天（12日）下午5時26分，地點在輕軌C12 駁二大義車站下行軌道，當時列車進站時發現有小狗趴在軌道上，於是減速停止並由候車民眾協助驅離。

有網友認為狗狗可愛，但多數仍認為小狗入侵軌道已影響安全，「好險司機有發現」、「這要罰多少？」。高捷粉專「高雄捷運 x高雄輕軌」也跑來留言「我們會請高雄捷運_蜜柑站長去跟狗狗溝通，不要擅闖軌道」。而該列車車頭位置，正好懸掛一張「動物緊急救援小組」廣告，如此巧合網友不禁調侃，「車頭的字是亮點」、「真的是滑稽的鬧劇」。