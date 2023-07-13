六旬老翁台東飛行傘體驗 挑戰空中吹小喇叭

高雄夫妻檔到台東遊玩，今到鹿野高台搭乘飛行傘，老公林志能是一位吹小喇叭的高手，飛到天際時，不只絲毫不怕，還輕鬆的在空中演奏起小喇叭，清亮又悅耳的聲音，響徹鹿野高台，遊客和業者都大開眼界，大讚真的太有才了。

鹿野高台上空，飛行傘正迎著風飛速盤旋，這時空中突然傳來清亮的小喇叭音樂，在山谷中回音繚遶。從高空中的角度來看，教練身前的遊客，絲毫沒有飛行的恐懼感，一付輕鬆自在的拿出小喇叭，開始演奏，教練也不禁豎起大姆指。

這位吹奏小喇叭的高手，是來自高雄岡山的林志能，年近60歲的他，平常是一位擔仔麵店老闆，從國小開始就喜歡吹奏小喇叭，現在還是高雄有牌的街頭藝人，這次和老婆到台東遊玩，還體驗刺激的飛行傘，感覺很棒。

林志能說，飛行前腦子裡就不斷盤旋要在空中演奏的想法，在確定可以後，順利完成吹奏荒野大鏢客a fistful of dollars這次另類的挑戰。天氣好，視野棒，自己吹起小喇叭一點都不緊張，雙重體驗真的很有感，有機會還要再做不一樣的小喇叭演奏挑戰。