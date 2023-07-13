號召設計新銳 「2023高雄時尚大賞」徵件首獎35萬

南台灣最具指標性的時尚設計競賽「2023 KFA高雄時尚大賞」，首獎獎金35萬，總獎金突破105萬。高雄市青年局表示，不限國籍，凡有興趣的30歲以下青年皆可報名參賽，廣邀青年時尚新秀，打破文化、地域限制，徵件到8月2日截止。

高雄市青年局長張以理表示，高雄時尚大賞已經邁入第四屆，每一年都能看到不同領域的靈感創意，活動從第一屆便結合台北時裝周資源，得獎者有機會參與台北時裝周Young Talent新鮮秀，獨立發表系列服裝。青年局將繼續整合資源，建構多元發展且更具影響力的培育平台，協助優秀青年往更高規格的國際舞台。

高雄時尚大賞透過競賽認證機制，已培育多位新銳設計師參與國內外相關時尚賽事。例如獲新秀賞獎項「城市難民」設計師梁宗琳，賽後於紐西蘭舉行的「2023 ID國際新銳設計師大獎」奪冠；獲設計賞獎項「大港誌」設計師郭恆生，賽後登上台北時裝週SS23 Young Talent新鮮秀，以東方「文化民族」主義作為核心概念，發表系列新作等。

青年局表示，「2023 KFA高雄時尚大賞」主視覺概念，將標準字與內容使用不同材質做結合，營造出鮮明的對比效果。在設計中，運用適度的留白，打造出能夠引發想像空間的視覺效果；其中特別設計的異材質海流感線條，不僅劃破畫面、更代表各種新時代元素與創意的碰撞，還能在空間中產生震撼效果。