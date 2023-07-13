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愛河風大！原創IP巨型裝置「蜜柑站長」破洞消風待縫補

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
巨型台灣原創IP角色裝置「蜜柑站長」突然破洞消風，專業人員利用高空作業車以人工縫補眼睛破處。圖／高雄市文化局提供
巨型台灣原創IP角色裝置「蜜柑站長」突然破洞消風，專業人員利用高空作業車以人工縫補眼睛破處。圖／高雄市文化局提供

高雄流行音樂中心又見巨型台灣原創IP角色裝置，「蜜柑站長」昨晚安裝過程中突然破洞消風。高雄市文化局表示，目前正派專業人員利用高空作業車以人工縫補眼睛破處。

高雄市政府延續去年「台灣IP‧高雄原創」，今夏又聯手LINE貼圖，邀請台灣超人氣原創IP角色「胖鯊魚鯊西米」、「蜜柑站長」和「貓貓蟲—咖波」等3個角色，要打造「海洋派對 ‧ 高雄聯萌」巨大化裝置。

高雄捷運「蜜柑站長」昨天傍晚5點開始進行裝置、充氣作業，有網友迫不及待從旁記錄，但蜜柑站長卻破洞消氣，軟趴趴癱在高流1號海豚建物上。網友打趣說，「還沒上工就先罷工喔！」

高雄市文化局主任陳嘉昇今天表示，蜜柑站長原本預定昨天要跟大家見面，安置過程風比較大，導致眼睛處有些破損，目前正在處理中。昨天在充氣過程就有許多民眾來到現場，愛河灣風大，安裝細節多，所以有所延遲。技術團隊有經驗，利用高空作業車，採用人工縫補。

巨型台灣原創IP角色裝置「蜜柑站長」突然破洞消風，專業人員利用高空作業車以人工縫補眼睛破處。圖／高雄市文化局提供
巨型台灣原創IP角色裝置「蜜柑站長」突然破洞消風，專業人員利用高空作業車以人工縫補眼睛破處。圖／高雄市文化局提供
巨型台灣原創IP角色裝置「蜜柑站長」突然破洞消風，專業人員利用高空作業車以人工縫補眼睛破處。圖／高雄市文化局提供
巨型台灣原創IP角色裝置「蜜柑站長」突然破洞消風，專業人員利用高空作業車以人工縫補眼睛破處。圖／高雄市文化局提供

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