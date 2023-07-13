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「搶救清朝大兵」任務達成 恆春清兵義塚指定縣定古蹟

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣恆春鎮郊的「蘭軍楚勇義塚」，是台灣現存極少數清代兵勇古墓，文史界提報縣定古蹟，縣文資委員以具文化資產保存價值和歷史意義同意，近期將公告。圖／民眾提供
屏東縣恆春鎮郊的「蘭軍楚勇義塚」，是台灣現存極少數清代兵勇古墓，文史界提報縣定古蹟，縣文資委員以具文化資產保存價值和歷史意義同意，近期將公告。圖／民眾提供

屏東縣恆春鎮東門城外第1公墓的「蘭軍楚勇義塚」，經考證是144年前修建、台灣現存極少數清代兵勇古墓，近年因墓地遷葬面臨消失危機，引發文史工作者高度關注，年初展開「搶救清朝大兵」古墓文化保存行動，提報縣定古蹟；縣文資委員現勘後日前召開審查會，以具高度文化資產保存價值和歷史意義同意，近期將公告。

古蹟提報人李漢鵬指出，義塚始建於光緒初年，重修於日治大正時期，所葬者為清代戍守台南府城、台東卑南、恆春半島的湘軍兵勇，軍隊番號是蘭字中營或蘭軍中營，兵勇來自大陸瀟湘地區，曾經協助清軍朝廷平亂、修造恆春城池，死後葬於恆春東門外圓山塚地，與恆春古城的命運緊密相連，成為台灣近代史重要的一部分。

他指出，義塚一直由恆春鄭家後代清理祭拜，外觀形制簡樸，墓碑、墓桌、墓手及墓埕、后土保存良好，見證早年墳塚營建風格特色；該墓為清末牡丹社事件、獅頭社事件、恆春縣城設治、大港口事件時，清廷調動湘軍、淮軍等大陸地方團練兵勇來台參與平亂、衛戍台灣的重要史證，具高度歷史文化價值及教育意義。

他指出，該義塚為台灣現存極少數的清代兵勇古墓，具稀少，且不易再現的特殊性；台灣其它地區的清代兵勇古墓，如「滬尾湖南勇古墓」、「高雄甲仙鎮海軍墓」均已指定市定古蹟，恆春義塚應指定為文化資產，妥善保存維護，在土地所有權人恆春鎮公所和管理人鄭家支持下，向縣府文資所提報縣定古蹟。

「可以說如果沒有當時這支蘭軍楚勇，就沒有現今繁華的恆春！」恆春文史工作者鄭明書說，據縣誌記載還參與恆春東門段的城牆修建；恆春古城已是國定古蹟，義塚再被指定為縣定古蹟，從古城到衛戍軍隊的古墓，這些歷史文化遺產從點至面連貫串連，不管是建城後的恆春八景詩、光緒9年建造的鵝鑾鼻燈塔，都豐富恆春的歷史與風情。

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