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影／決戰中台灣 蔡壁如挑戰台中立委艱困選區要當她第二故鄉

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民眾黨前立委蔡壁如要參選立委台中市第一選區，競選團隊已就位。記者游振昇／攝影
民眾黨前立委蔡壁如要參選立委台中市第一選區，競選團隊已就位。記者游振昇／攝影

民眾黨前立委蔡壁如要參選台中市第一選區立委，挑戰實力強的現任民進黨立法院副院長蔡其昌，蔡壁如昨晚在台中清水說，她一定全力以赴，不論槍彈或刀子她都會接；她說自己已60歲，人生轉個彎可能搬來中台灣深耕在此，成為下一個故鄉，因為她做任何事，只要下定決心一定會做到好。

蔡壁如說，她的競選團隊已就位，希望每區都有區主任和副主任，幫她跑地方，有些是柯粉或認同民眾黨，可讓這些幹部建立起民眾黨的組織系統，她以戰養戰，將台北的選戰系統和架構帶到台中，這次選戰不論結果如何，一定全力以赴。

被問到為何選台中市第一選區，她說曾思考要找個地方深耕，高雄她找不到著力點，她曾到台中輔選，和幹部們已建立起一定的基礎，她這次來台中選，感受到溫暖，上周和她近70名幹部聚會，地方市黨部都很團結。

她提出2024年民眾黨的努力目標，戰略是團結所有可以團結的力量，完成2024年政黨輪替的目的，戰術是柯文哲主席到全國輔選。蔡說，這次大選一樣決戰中台灣，她來台中後會深耕且紮耕，讓柯主席常來中部，讓大家願意支持他和民眾黨，中一選區支持她。

她說選舉很專業和科學，她要選贏中台灣另一個目的，就是建立起民眾黨往下扎根的組織戰略，希望中台灣好後再往下拓展，免得柯主席一直說，民眾黨在濁水溪以南是一片沙漠，她說這片沙漠再經過一次選舉，將出現綠洲和果實，這是她的參選信念。

蔡壁如確定參選後，戶籍已遷到台中外埔好友家，團隊昨晚在台中清水聚會，競選總幹事郭達鴻說，蔡壁如最近在中一選區跑基層，遇到很多主動邀她參加的場合，她和團隊都感受到一選區民眾的熱情，許多人都想要地方改變的熱切想法。

民眾黨前立委蔡壁如要參選立委台中市第一選區，競選團隊已就位。記者游振昇／攝影
民眾黨前立委蔡壁如要參選立委台中市第一選區，競選團隊已就位。記者游振昇／攝影
民眾黨前立委蔡壁如要參選立委台中市第一選區，競選團隊已就位。記者游振昇／攝影
民眾黨前立委蔡壁如要參選立委台中市第一選區，競選團隊已就位。記者游振昇／攝影

2024大選 立委選舉 蔡壁如

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