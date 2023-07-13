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屏縣長者假牙補助上半年執行率達9成 加碼補助1千萬

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府關心長者牙口健康，裝置假牙補助下半年加碼1000萬元。圖／屏東縣府衛生局提供
屏東縣政府關心長者牙口健康，裝置假牙補助下半年加碼1000萬元。圖／屏東縣府衛生局提供

屏東縣政府讓65歲以上長者擁有良好的牙齒咀嚼功能增進健康，讓銀髮族便利吃，吃出好健康，111年預算編列1920萬元開辦補助長者裝置假牙計畫，今年上半年預算執行率達9成，民眾反應熱烈，屏東縣府下半年追加補助1000萬元，預估可增加500名長者受惠，呼籲有需要的長輩踴躍申請。

衛生局表示，老人家長期缺牙會讓進食變困難，影響營養攝取，進而增加罹患慢性疾病風險。去年屏東縣老人免費裝假牙計畫共補助全縣逾1300名長輩受益，今年持續執行協助更多有假牙需求的長者維持口腔健康，可申辦長者條件為連續設籍屏東縣滿3年以上，未曾遷出本縣且計畫實施期間仍設籍屏東縣者。

衛生局進一步說明，符合資格的長輩在名額截止日前，攜帶「身分證、印章」至戶政事務所開立戶籍在籍證明，再到本縣特約牙科醫療院所接受牙醫師評估，審查通過者由衛生局發函通知審核結果，申請人持審核通過文件至合約牙科醫療院所完成假牙裝置。

衛生局提醒，特約牙醫診所可到衛生局官網查詢https://onestop.pthg.gov.tw/eservice/apply_mode_directions2?itemId=1395。

屏東縣政府 衛生局 假牙

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