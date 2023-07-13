錦上添花？暑假推宿省千元 屏縣府：拉抬平日住房

墾丁是夏季旅遊勝地，但今年暑假出現出國旅遊潮，加上當地民宿逐年增加，住房竟比疫前減逾1成。屏東縣政府為此攜手民間合推「五五住宿」專案，以每房省千元的誘因激勵國人前來旅遊，為墾丁觀光添柴火，但有民宿業者認為，暑假旺季推出是「錦上添花」，縣府最終拍板自8月1日起實施，盼拉升平日住宿。

疫情解封後，觀光業原盼生意回春，但墾丁飯店業者發現，過去暑假訂房，疫前可達8至9成，今年卻跌逾1成，研判是出國旅遊熱和民宿增加後分食客源造成，盼重啟「五五專案」，由旅宿業提供500元、縣府補助500元，拉抬暑假期間的平日住房率，提振觀光。

不過這項公私合作的「宿省千元」優惠，旅館和民宿業者對推出的時間點意見不一；屏東縣民宿協會認為，旅館與民宿客層不同，房價有別，民宿暑假訂房多已確認，此時推優惠，遊客恐為補助，先退房再訂房，打亂訂房作業，產生消費糾紛。

墾丁劉姓民宿業者說，宿省千元優惠過去都在旅遊淡季實施，「雪中送炭」，但暑假住宿原本就一房難求，再給折扣是「錦上添花」，但飯店業者則認為，暑假推優惠才可拉抬平日住房。

屏東縣府交旅處長黃國維說，適逢解封後第一個暑假旺季，旅宿房價處於高檔，不少民眾選擇出國旅遊，加上近年物價上漲，衝擊國旅市場，縣府推出宿省千元活動限定非假日，主要是拉抬暑假平日住房率，讓旺季更旺，據過去經驗，1萬間預估不到1個月就會申請完。