聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫療在地化 三總澎湖分院高壓氧多人艙啟用

聯合報／ 記者王勇超／澎湖報導
三軍總醫院澎湖分院添購的全新德國HULX高壓氧多人艙。圖／澎湖縣政府提供
三軍總醫院澎湖分院添購的全新德國HULX高壓氧多人艙。圖／澎湖縣政府提供

澎湖以海島立縣，潛水伕病的治療非常急迫，國防部軍醫局為照顧澎湖離島軍民，斥資逾2200萬協助三總澎湖分院添購全新「高壓氧多人艙」，這套德製全新儀器並能應用於空氣栓塞、肢體壓傷併創傷性出血等治療，減少澎湖人往返台灣本島就醫的不便。

三總澎湖分院新添購的「高壓氧多人艙」昨天啟用，澎湖縣長陳光復欣慰地說，澎湖四面環海，許多鄉親從事潛水捕撈工作，加上旅遊盛行，休閒潛水人口逐年增加，三總澎湖分院採購新型高壓氧艙，可供鄉親治療潛水伕病及作為中風復健的輔助性治療，落實醫療在地化，減少遠赴台灣就醫舟車勞頓之苦。

三總澎湖分院長胡曉峯說，三總澎湖分院於1998年成立「潛水醫學科」治療減壓症（潛水夫病)，是澎湖，也是離島唯一開設潛醫科及具備高壓艙設備的地區教學醫院，2022年高壓氧治療共服務513人次，及時挽救數10名「潛水減壓症」鄉親，今年再導入「多人高壓氣氧艙」設備，醫療水準更提升。

院方表示，全新德國製HULX高壓氧多人艙可有效治療潛水伕病，另也能用於空氣栓塞、肢體壓傷併創傷性出血、氣體中毒、混合性傷口感染、燒燙傷、慢性骨髓炎、放射性組織壞死等治療。軍醫局副局長高中錚說，國防部軍醫局為支持澎湖醫療在地化，持續投注醫療儀器資源及人力，讓澎湖醫療更優化。

澎湖縣 國防部 復健

延伸閱讀

歷經五天海上競技 亞果遊艇帆船隊澎湖島帆船週系列賽奪亞軍

澎湖全聯出好物…媽媽這舉動令女兒憂心 意外釣出一群網友有共同嗜好

潛水伕病患者新福音 三總澎湖分院高壓氧多人艙啟用

陸籍漁船撈越界！澎湖新駐百噸巡防艇強勢登檢帶回7船員

相關新聞

錦上添花？暑假推宿省千元 屏縣府：拉抬平日住房

墾丁是夏季旅遊勝地，但今年暑假出現出國旅遊潮，加上當地民宿逐年增加，住房竟比疫前減逾1成。屏東縣政府為此攜手民間合推「五...

護童 民代促窄橋增設人行專用橋

高雄茄定區進學路是居民與學生通行要道，路幅12公尺寬，車流量大，但行經跨越茄萣大排的忠孝橋時縮為5公尺寬，僅容2輛汽車會...

醫療在地化 三總澎湖分院高壓氧多人艙啟用

澎湖以海島立縣，潛水伕病的治療非常急迫，國防部軍醫局為照顧澎湖離島軍民，斥資逾2200萬協助三總澎湖分院添購全新「高壓氧...

向毒草銀膠菊宣戰 金門向中央爭取預算鼓勵社區動員移除

有「國際毒草」之稱的銀膠菊，容易造成民眾過敏，近年在金門荒野生長數量有蔓延增加趨勢，金門縣府今天召開銀膠菊移除協調會議，...

高雄本土登革熱+2 左營出現首例第二型個案

高雄市今天新增2例本土登革熱病例，一例是住在左營區的40多歲男子，他是今年高雄首例第二型登革熱本土個案，目前已住院治療，...

各種「都市傳說」 潘孟安的流浪貓麒麟走失3天回家了

屏東縣前縣長潘孟安10日下午在臉書、IG發文，他飼養的流浪貓「麒麟」在車城福安宮附近走失了，發文一出，網友提供各種「都市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦