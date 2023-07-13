醫療在地化 三總澎湖分院高壓氧多人艙啟用

澎湖以海島立縣，潛水伕病的治療非常急迫，國防部軍醫局為照顧澎湖離島軍民，斥資逾2200萬協助三總澎湖分院添購全新「高壓氧多人艙」，這套德製全新儀器並能應用於空氣栓塞、肢體壓傷併創傷性出血等治療，減少澎湖人往返台灣本島就醫的不便。

三總澎湖分院新添購的「高壓氧多人艙」昨天啟用，澎湖縣長陳光復欣慰地說，澎湖四面環海，許多鄉親從事潛水捕撈工作，加上旅遊盛行，休閒潛水人口逐年增加，三總澎湖分院採購新型高壓氧艙，可供鄉親治療潛水伕病及作為中風復健的輔助性治療，落實醫療在地化，減少遠赴台灣就醫舟車勞頓之苦。

三總澎湖分院長胡曉峯說，三總澎湖分院於1998年成立「潛水醫學科」治療減壓症（潛水夫病)，是澎湖，也是離島唯一開設潛醫科及具備高壓艙設備的地區教學醫院，2022年高壓氧治療共服務513人次，及時挽救數10名「潛水減壓症」鄉親，今年再導入「多人高壓氣氧艙」設備，醫療水準更提升。

院方表示，全新德國製HULX高壓氧多人艙可有效治療潛水伕病，另也能用於空氣栓塞、肢體壓傷併創傷性出血、氣體中毒、混合性傷口感染、燒燙傷、慢性骨髓炎、放射性組織壞死等治療。軍醫局副局長高中錚說，國防部軍醫局為支持澎湖醫療在地化，持續投注醫療儀器資源及人力，讓澎湖醫療更優化。