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護童 民代促窄橋增設人行專用橋

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
經地方民代爭取，市府將在高雄茄萣大排增設一座人行專用橋，改善行人及學童安全。圖為新橋模擬圖。記者王昭月／翻攝
經地方民代爭取，市府將在高雄茄萣大排增設一座人行專用橋，改善行人及學童安全。圖為新橋模擬圖。記者王昭月／翻攝

高雄茄定區進學路是居民與學生通行要道，路幅12公尺寬，車流量大，但行經跨越茄萣大排的忠孝橋時縮為5公尺寬，僅容2輛汽車會車，上下班時段人車爭道，險象環生，影響行人及學童安全，地方爭增設人行專用橋多年，工程終於發包，民代指出，全市偏鄉此類橋梁應還不少，基於維護行人安全，市府應全面盤點改善。

工務局道工處表示，市府每兩年會針對橋梁進行一次總體檢，只要接獲地方反映通行或通學需求及交通安全問題，市府會立即視需求研議辦理。

工務局道工處長林志東表示，茄萣地理環境特殊，此案當時是據議員建議，在大排上增設人行專用橋，一般這類「窄橋」多依據地方需求而建。

進學路是茄萣交通要道，但道路跨越茄萣大排時，忠孝橋面卻緊縮為5公尺，上下班時段人車爭道亂成一團，影響學童就學安全，地方民代爭設人行專用橋卻碰上疫情缺工缺料，屢次流標，總預算暴增1倍，所幸近日已決標，預訂7月下旬開工。

工務局新工處表示，這座人行專用橋新建工程總經費為639萬，由工務局、教育局分攤，橋寬2.1公尺、跨度13.5公尺，工期90天，預計今年底完工通行。

地方殷盼茄萣大排增設人行專用橋，歷時4年多才塵埃落定，立委邱志偉說，他平日跑行程，發現茄萣忠孝橋一有汽車會車，行經的居民及學童即被擠到橋邊邊，再過去可能就掉落大排，當時曾試行交通管制，成效不佳。議員陳明澤說，基於守護學童的通行安全，工務局有必要全面盤點這類窄橋，逐一改善。

茄萣國小校長蘇恆欽說，忠孝橋通行容量原本充足，社區發展重心東移後，橋梁進出人車多，已超過負荷。所幸現在工程已決標，希望順利完工，用路人就有福了。嘉賜里長葉宏信則說，工程啟動前台電須斷電進行管線遷改，現在是大熱天，一斷電居民肯定跳腳，盼施工單位設法讓衝擊減到最低。

議員 疫情

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