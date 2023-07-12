向毒草銀膠菊宣戰 金門向中央爭取預算鼓勵社區動員移除

有「國際毒草」之稱的銀膠菊，容易造成民眾過敏，近年在金門荒野生長數量有蔓延增加趨勢，金門縣府今天召開銀膠菊移除協調會議，邀請縣府業管單位以及金防部、各鄉鎮公所代表共同與會，決議將外來種銀膠菊移除作業期程提早於花期前辦理，並獎勵各社區移除行動，第一名獎金有3萬元，盼祭出重賞，號召全民一起清除毒草。

金門縣長陳福海日前也特別召集建設處、環保局等業管單位研商清除防治計畫，陳福海表示，銀膠菊開花後清除不易，因此定期巡查與清除的工作就相對重要，同時因為銀膠菊近年也在台灣西部縣市造成影響，陳福海責成縣府團隊積極向中央爭取預算，中央地方攜手面對，朝全面撲滅的目標來清除銀膠菊，減少對金門鄉親的危害。

建設處長張瑞心表示，縣府決議獎勵各社區移除行動，由各鄉鎮公所依單位面積等項目評比，第一名社區獲得3萬元獎金，第二名社區獲得2萬元獎金，績優社區5千元獎勵，另也針對業管區域同步移除，後續啟動銀膠菊監測系統，爭取時效剷除最佳時效。

建設處表示，銀膠菊為菊科草本植物，原產於中美洲，由於花期長、種子輕、易隨風傳播、生長迅速及環境適應力強等原因，目前已是國際間有名的外來入侵雜草。因為種子需要足夠光照才會萌芽，地區主要分佈於荒廢農地、工地、草生地、田埂、溝渠及路旁邊坡，因花朵形狀類似滿天星，常會被誤認外，葉片形似艾草，端午節期間甚至被當成艾草使用。此外，銀膠菊的腺毛、短柔毛及花粉，雖然國內未有誤食或接觸導致銀膠菊中毒通報外，也無直接論述人類會因為呼吸造成肝臟或遺傳病變的報告，不過銀膠菊確實易造成人體過敏性反應，在移除作業時，應穿著長袖衣物、戴手套和口罩，接觸銀膠菊後應儘速洗手。