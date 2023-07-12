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各種「都市傳說」 潘孟安的流浪貓麒麟走失3天回家了

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
潘孟安的胞兄、議員潘芳泉在臉書發文，跑出去玩的貓，昨晚夜裡回來了，回來躲在下面不敢出來！謝謝朋友的關心，這幾天麻煩到大家了。圖／取自潘芳泉臉書
潘孟安的胞兄、議員潘芳泉在臉書發文，跑出去玩的貓，昨晚夜裡回來了，回來躲在下面不敢出來！謝謝朋友的關心，這幾天麻煩到大家了。圖／取自潘芳泉臉書

屏東縣前縣長潘孟安10日下午在臉書、IG發文，他飼養的流浪貓「麒麟」在車城福安宮附近走失了，發文一出，網友提供各種「都市傳說」一起幫忙找麒麟，潘孟安今發文說，麒麟回家了，家裡的小事驚擾了大家，占用版面實在抱歉。

潘孟安今發文說，「麒麟，回家了！」昨晚夜裡三點，麒麟自己跑回家喊開門⋯這幾天夜裡門口都備糧食貓砂留一道門。麒麟回來先衝去喝水，看起來沒有外傷，一切平安。

潘孟安說，謝謝這幾天關心的朋友們，謝謝老家鄰居、親朋好友提供的各種線索，家裡的小事驚擾大家，占用版面實在抱歉！

潘孟安說，特別謝謝廣大網友們提供的「都市傳說」剪刀找貓法、街貓找貓法、土地公伯找貓法，不同的時段出去找、沿著街區道路都走過，家人全部都執行了，也可能是信念堅強，剛好離開三天回家了，再次感謝大家。

潘孟安的胞兄、議員潘芳泉也在臉書發文寫道，跑出去玩的貓，昨晚夜裡回來了，回來躲在下面不敢出來！謝謝朋友的關心，這幾天麻煩到大家了。

潘孟安在臉書發文說，流浪貓「麒麟」走失3天回家了。圖／取自潘孟安臉書
潘孟安在臉書發文說，流浪貓「麒麟」走失3天回家了。圖／取自潘孟安臉書

潘孟安 都市傳說

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