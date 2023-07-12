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獨居婦冷氣太冷關不掉求助 高市警凌晨3時服務到家

中央社／ 高雄12日電

警方為民服務方式千奇百怪，高市警日前凌晨3時接獲1名獨居老婦求援，員警到場才發現是因「房間冷氣太冷又關不掉」，經檢查研判故障，只得先將總電源關掉，天亮再做處理。

近期天氣炎熱，民眾熱到常開冷氣睡覺，但高雄市警察局苓雅分局4日凌晨3時許接獲1件特殊報案，員警趕到現場才知道是1名獨居老婦因冷氣溫度太低，不管想調整溫度或關掉都因故障受阻，加上大半夜找不到師傅修理，只得報警求助。

苓雅分局凱旋路派出所長丁木宏今天接受媒體聯訪表示，員警到場後因找不到冷氣插頭無法直接拔除，冷氣機也無法關閉，只得另尋他法找到冷氣總開關關掉，再請婦人待天亮後找人修理，暫時解決危機，老婦事後也頻頻向警方致謝大半夜不畏辛勞上門協助。

警方指出，民眾若有急需救助情況或發現可疑人事物影響治安、交通情事，可撥打110報案專線；但若涉及專業問題，提醒民眾還是通知專業人士處理。

獨居 房間

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