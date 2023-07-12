香港遊客回流 茂林國家風景區推廣高屏山麓遊程

今年2月底港澳旅客開放來台自由行後，港澳旅客快速回流，交通部觀光局駐香港辦事處邀香港媒體團來台體驗各地風貌及文化，近日到茂林國家風景區，推廣高屏山麓遊程。

據交通部觀光局統計資料顯示，自2月20日港澳旅客開放來台自由行後，港澳旅客快速回流，累計1至4月來台旅客162萬人次，其中以香港居首、韓國居次、日本第3，顯見香港觀光客對台灣的喜愛。

為持續推廣台灣觀光，交通部觀光局駐香港辦事處邀香港媒體組團來台體驗台灣各地風貌及文化，日前到茂林國家風景區內的禮納里部落，品嘗當地原鄉特色餐飲、試穿傳統原民服飾、欣賞皮雕手工藝品，並聆聽部落歷史文化導覽解說。

交通部觀光局茂林國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，茂管處藉由建構部落觀光產業及協助營造觀光環境，打造具「小眾、精緻、深度」特色的「高屏山麓部落旅遊」品牌，歡迎各國遊客來茂管處轄區深度旅遊，體驗原鄉特色文化。

茂林國家風景區位於高屏山麓，範圍涵蓋高雄市桃源區、六龜區、茂林區及屏東縣三地門鄉、瑪家鄉、霧台鄉等6鄉區，轄內原民族群包括魯凱、排灣、布農及拉阿魯哇族等，有多元原住民文化特色，及豐富的地質景觀、生態樣貌。