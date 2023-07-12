快訊

星二代殺警服外役監挨轟「回牢籠」 藝人易淑寬為兒抱屈：抹煞重生機會

香港遊客回流 茂林國家風景區推廣高屏山麓遊程

中央社／ 高雄12日電

今年2月底港澳旅客開放來台自由行後，港澳旅客快速回流，交通部觀光局駐香港辦事處邀香港媒體團來台體驗各地風貌及文化，近日到茂林國家風景區，推廣高屏山麓遊程。

據交通部觀光局統計資料顯示，自2月20日港澳旅客開放來台自由行後，港澳旅客快速回流，累計1至4月來台旅客162萬人次，其中以香港居首、韓國居次、日本第3，顯見香港觀光客對台灣的喜愛。

為持續推廣台灣觀光，交通部觀光局駐香港辦事處邀香港媒體組團來台體驗台灣各地風貌及文化，日前到茂林國家風景區內的禮納里部落，品嘗當地原鄉特色餐飲、試穿傳統原民服飾、欣賞皮雕手工藝品，並聆聽部落歷史文化導覽解說。

交通部觀光局茂林國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，茂管處藉由建構部落觀光產業及協助營造觀光環境，打造具「小眾、精緻、深度」特色的「高屏山麓部落旅遊」品牌，歡迎各國遊客來茂管處轄區深度旅遊，體驗原鄉特色文化。

茂林國家風景區位於高屏山麓，範圍涵蓋高雄市桃源區、六龜區、茂林區及屏東縣三地門鄉、瑪家鄉、霧台鄉等6鄉區，轄內原民族群包括魯凱、排灣、布農及拉阿魯哇族等，有多元原住民文化特色，及豐富的地質景觀、生態樣貌。

國家風景區 觀光局

相關新聞

潘孟安家的貓女兒失蹤3天 眾人遍尋不著卻自己跑回家了

前屏東縣長潘孟安10日在臉書發出尋貓啟示，收養的流浪貓「麒麟」走失3天後，已默默回家，若無其事吃著貓糧，潘也上網報平安，...

屏東大博物館群典藏中心、恆春聲音博物館預訂年底前完工

屏東大博物館計畫再向前跨進一步，屏菸1936文化基地的屏東縣典藏中心，恆春文化中心的民謠館，硬體工程將陸續在今年10到1...

人行專用橋工程一波三折 茄萣學童終盼到安全的上學路

高雄茄萣區12米寬的進學路是當地居民及茄萣國小學童通行主要道路，但行經跨越茄萣大排的忠孝橋時縮為5公尺，僅容2輛汽車會車...

高雄登革熱有11例 今天啟動38區全面大掃蕩

高雄市登革熱疫情持續升溫，為了打擊登革熱的病媒蚊及孑孓，高雄市副市長羅達生今日上午前往路竹區，與民眾誓師啟動環境大掃蕩。...

鳳山日照社福多功能中心 世代共融、幸福一把「照」

新概念「全齡整合式日照中心」在鳳山揭幕，三層複合式建築內，集結幼兒公托、身障者長照、成人社區大學與銀髮族據點等，並結合鄰近自強公園的寬敞綠地，世代共融多元社福一把「照」，打造樂活安心的全齡社區好生活。

小港醫院人工智慧X光車巡迴偏鄉 造福就醫不便民眾

高雄市立小港醫院在疫情期間，引進人工智慧快速判讀X光，協助醫師診斷X光片，近日小港醫院前往高雄市田寮區進行偏鄉健康篩檢，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦