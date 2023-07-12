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潘孟安家的貓女兒失蹤3天 眾人遍尋不著卻自己跑回家了

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
前屏東縣長潘孟安10日在臉書發出尋貓啟示，收養的流浪貓「麒麟」走失3天後，已默默回家，若無其事吃著貓糧，潘也上網報平安。圖／取自潘孟安臉書
前屏東縣長潘孟安10日在臉書發出尋貓啟示，收養的流浪貓「麒麟」走失3天後，已默默回家，若無其事吃著貓糧，潘也上網報平安。圖／取自潘孟安臉書

前屏東縣長潘孟安10日在臉書發出尋貓啟示，收養的流浪貓「麒麟」走失3天後，已默默回家，若無其事吃著貓糧，潘也上網報平安，感謝網友提供的「都市傳說」，剪刀找貓法、街貓找貓法、土地公伯找貓法、不同時段出去找、沿著街區道路都走過，家人全部都執行了，可能是信念堅強，剛好離開3天自己回家了。

潘孟安與這隻流浪貓相遇在幾年前的夏天，就在家附近的福安宮旁，看來像被棄養狀態，因不像流浪多時的貓，潘的姪子帶去動物醫院，照顧後漸漸康復；因有狀似麒麟的尾巴，就取名「麒麟」，常黏在潘的母親身旁，在外出工作的時候，代替陪伴老母親，潘孟安說，因為她，家裡頭溫暖了許多時光，如同家人般，走失後讓焦慮心急。

潘孟安今早在臉書表示，昨晚夜裡3點，她自己跑回家開門，這幾天夜裡門口都備糧食、貓砂留一道門，她回來先衝去喝水，看起來沒有外傷，一切平安；謝謝這幾天關心的朋友，謝謝老家鄰居、親朋好友，提供各種線索，家裡的小事驚擾了大家，佔用版面實在抱歉。

潘孟安 貓咪

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