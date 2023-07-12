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金門養牛業與堆積酒糟2起侵佔國土案 民代協調遷移

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議員蔡其雍表示，為解決山外溪沿岸養牛業者侵佔國有土地，及金寧鄉機場段遭堆置酒糟及穀殼招來大批鳥禽影響飛安，希望相關單位拿出魄力來解決。圖／縣議員蔡其雍辦公室提供
金門縣議員蔡其雍表示，為解決山外溪沿岸養牛業者侵佔國有土地，及金寧鄉機場段遭堆置酒糟及穀殼招來大批鳥禽影響飛安，希望相關單位拿出魄力來解決。圖／縣議員蔡其雍辦公室提供

為解決山外溪沿岸養牛業者侵佔國有土地，及金寧鄉機場段遭堆置酒糟及穀殼招來大批鳥禽影響飛安，行政院金馬聯合服務中心執行長楊上德及金門縣議員蔡其雍昨日召開協調會，決議將針對業者侵佔國有地及損害附近民眾權利問題，協調相關辦法，並期盼輔導養牛業者盡速遷移出山外溪上游歸還國有地，並清除金寧鄉機場段堆置的酒糟。

楊上德表示，金馬聯合服務中心針對兩項侵佔國有土地案，已與國有財產署進行談話，將積極處理，避免損害再擴大，行政院也指示若國有土地遭侵佔之情況，決不容忽視。

蔡其雍強調，山外溪沿岸上游畜牧業者長時間侵佔國有土地，於前年底已取得土地塔后段309-2地號國產署土地租約，直到今日仍未取得興建牛舍的建築執照，不知何時才能將牛隻遷移至新的牛舍。該案造成附近居民怨聲載道，同時嚴重汙染環境與水資源，要求相關單位必須有肩膀，來解決問題，而非用行政裁處的方式消極處理。

蔡其雍指出，金寧鄉機場段遭堆置酒糟及穀殼招來大批鳥禽影響飛安，公部門多次警告，當事人卻屢勸不聽，這部份已嚴重損害飛安及周邊土地所有人權利，要求強制改善並連續裁處，必要時追究其民事及刑事上之責任。

財政部國有財產署北區分署金馬辦事處主任張翠芳強調，針對堆置高粱廢棄物一案已於上月2日函文，限當事人於6月30日前返還土地，當事人仍未改善，將以涉刑法第320條第2項意圖為自己或第三人不法之利益而竊佔他人不動產罪嫌，移請福建金門地方檢察署偵辦。

針對畜牧業者遷移案，張翠芳表示，當初將塔后段309-2地號租給畜牧業者，是因縣府輔導業者遷移，出具核有提供使用必要處理表，才協調國產署出租土地，如今業者不配合遷移，請縣府將該文件註銷。

建設處表示，針對山外溪養牛遷移案，縣府已於去年11月2日與畜牧業者簽屬牛隻遷移合作備忘錄，限養殖場一年(113年1月31日)完成牛隻遷移作業。目前漁牧科正在協調，建議養牛戶將部分牛隻賣掉，並補助費用，鼓勵養牛戶遷移。

針對堆置酒糟及廢棄物一案，環保局表示，將與金門航空站、國產署對當事人的不法行為進行連續裁處，同時也會協助當事人清理，避免造成飛安疑慮，將協同建設處，依權責輔導畜牧場的污染防治。

山外溪沿岸上游畜牧業者長時間侵佔國有土地，造成附近居民怨聲載道，議員蔡其雍要求相關單位必須有肩膀，來解決問題。圖／縣議員蔡其雍辦公室提供
山外溪沿岸上游畜牧業者長時間侵佔國有土地，造成附近居民怨聲載道，議員蔡其雍要求相關單位必須有肩膀，來解決問題。圖／縣議員蔡其雍辦公室提供
為解決山外溪沿岸養牛業者侵佔國有土地，及金寧鄉機場段遭堆置酒糟及穀殼招來大批鳥禽影響飛安，行政院金馬聯合服務中心執行長楊上德及金門縣議員蔡其雍昨日召開協調會。圖／縣議員蔡其雍辦公室提供
為解決山外溪沿岸養牛業者侵佔國有土地，及金寧鄉機場段遭堆置酒糟及穀殼招來大批鳥禽影響飛安，行政院金馬聯合服務中心執行長楊上德及金門縣議員蔡其雍昨日召開協調會。圖／縣議員蔡其雍辦公室提供
金寧鄉機場段遭堆置酒糟及穀殼招來大批鳥禽影響飛安，議員蔡其雍要求相關單位儘速解決問題。圖／縣議員蔡其雍辦公室提供
金寧鄉機場段遭堆置酒糟及穀殼招來大批鳥禽影響飛安，議員蔡其雍要求相關單位儘速解決問題。圖／縣議員蔡其雍辦公室提供

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