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殺警犯爽入外役監 白喬茵怒批：民進黨「高雄幫」雙標

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
國民黨高雄市議員白喬茵批民進黨「高雄幫」雙標，殺警嫌犯可以到外役監類度假。記者任義宇／攝影
國民黨高雄市議員白喬茵批民進黨「高雄幫」雙標，殺警嫌犯可以到外役監類度假。記者任義宇／攝影

夜店殺警案遭判刑9年的資深女星易淑寬獨子易寶宏，去年3月轉入外役監引外界討論，國民黨籍高雄市議員白喬茵發文痛批，民進黨「高雄幫」立委展示快速修法讓陳菊大樁腳李清福去外役監，卻遲遲無法排除重大犯罪，造成今天局面。

白喬茵表示，民進黨高雄幫可以展示修法效率，讓陳菊大樁腳，涉賭博、貪汙的前高雄市農田水利會長李清福，爽爽移到外役監不受牢內拘束，卻對外役監遲遲無法排除擄人勒贖、加重詐欺、致人死亡等重大犯罪，讓外役監遴選標準繼續黑箱，才會爆發殺警嫌犯移到外役監開始類度假的荒謬情節。

白喬茵說，賴清德曾喊「重罪犯應服完徒刑，別走旁門左道」，但現在執政黨與國會最大黨正是民進黨，「民進黨想過的法案有過不了的嗎？」，加上萊豬、核食案、選罷法的排黑條款等強行通關，認為「這個政府怕的從來都不是做錯事」，怕的是連側翼都壓不了的輿論大海嘯。

針對外役監爭議，監察院長陳菊回應，監察院是事後權，去年曾為外役監遴選資格糾正5個機關改善，已要求給監院說明報告，了解易寶宏為什麼會到外役監。至於「外役監」修法，陳菊說尊重立法院職權，希望越快越好。

外役監 陳菊 民進黨

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