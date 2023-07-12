屏東大博物館群典藏中心、恆春聲音博物館預訂年底前完工

屏東大博物館計畫再向前跨進一步，屏菸1936文化基地的屏東縣典藏中心，恆春文化中心的民謠館，硬體工程將陸續在今年10到11月間完工。屏東縣政府文化處同步著手兩大館舍策展，特別是民謠館內更設置全國首座聲音博物館，最快今年底前啟用。

文化處長吳明榮說，屏東縣典藏文物種類豐富，涵蓋原住民文物、民俗文物以及美術類藏品，典藏件數近3千件。縣府自2018年起啟動屏東典藏中心的設置計畫，利用屏東菸葉廠內建造至今最年輕的一棟建築19號倉庫，改造為典藏中心，其中2至4樓庫房以典藏、修復及研究為主要目的；1樓部分則透過2間玻璃盒的設計，將展示、典藏與教育合而為一。

吳明榮說，典藏中心預計今年10月完工，同步盤整藏品與後續展示上架作業，期透過開放式庫房，讓文物典藏不只是保存、維護，更希望以「打開」的概念，讓屏東藏寶物說故事，吸引一般大眾參觀，認識經典文物，了解典藏、修復過程。

在屏南地區如火如荼興建中恆春文化中心，分為民謠館以及劇場館兩棟建物，率先2021年動工民謠館工程，為地下1層地上3層樓的建築物，內部空間除恆春民謠展示、傳習交流，還有以世界民謠收集為特色的圖書館。

吳明榮說，這座獨一無二聲音博物館，以收集恆春半島各種聲音線索的方式，分六大展區：聲音地標牆、聲風景廊道&聲音之樹、故事收音機、半島旋律音箱以及聲波指路站。

文化處說，恆春半島因特殊地理位置成為眾多歷史事件舞台，聲音博物館從自然人文、自然環境、生活文化、音樂藝術到連結在地，構成不同的聲音內涵，帶領人們展開聽覺感官旅程，「聲」歷其境沉浸半島人文地景的豐富飽滿。