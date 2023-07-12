快訊

瑞莎帶體操小將出賽狂掃19金！披國旗領獎28次感動數萬網友

112分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分

今年最大贏家！他買豪宅3年轉手賺3700萬 房仲揭原因

屏東大博物館群典藏中心、恆春聲音博物館預訂年底前完工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣文化處長吳明榮說，屏東大博物館計畫再向前跨進一步，屏菸1936文化基地的屏東縣典藏中心，恆春文化中心的民謠館，硬體工程將陸續在今年10到11月間完工。記者劉星君／攝影
屏東縣文化處長吳明榮說，屏東大博物館計畫再向前跨進一步，屏菸1936文化基地的屏東縣典藏中心，恆春文化中心的民謠館，硬體工程將陸續在今年10到11月間完工。記者劉星君／攝影

屏東大博物館計畫再向前跨進一步，屏菸1936文化基地的屏東縣典藏中心，恆春文化中心的民謠館，硬體工程將陸續在今年10到11月間完工。屏東縣政府文化處同步著手兩大館舍策展，特別是民謠館內更設置全國首座聲音博物館，最快今年底前啟用。

文化處長吳明榮說，屏東縣典藏文物種類豐富，涵蓋原住民文物、民俗文物以及美術類藏品，典藏件數近3千件。縣府自2018年起啟動屏東典藏中心的設置計畫，利用屏東菸葉廠內建造至今最年輕的一棟建築19號倉庫，改造為典藏中心，其中2至4樓庫房以典藏、修復及研究為主要目的；1樓部分則透過2間玻璃盒的設計，將展示、典藏與教育合而為一。

吳明榮說，典藏中心預計今年10月完工，同步盤整藏品與後續展示上架作業，期透過開放式庫房，讓文物典藏不只是保存、維護，更希望以「打開」的概念，讓屏東藏寶物說故事，吸引一般大眾參觀，認識經典文物，了解典藏、修復過程。

在屏南地區如火如荼興建中恆春文化中心，分為民謠館以及劇場館兩棟建物，率先2021年動工民謠館工程，為地下1層地上3層樓的建築物，內部空間除恆春民謠展示、傳習交流，還有以世界民謠收集為特色的圖書館。

吳明榮說，這座獨一無二聲音博物館，以收集恆春半島各種聲音線索的方式，分六大展區：聲音地標牆、聲風景廊道&聲音之樹、故事收音機、半島旋律音箱以及聲波指路站。

文化處說，恆春半島因特殊地理位置成為眾多歷史事件舞台，聲音博物館從自然人文、自然環境、生活文化、音樂藝術到連結在地，構成不同的聲音內涵，帶領人們展開聽覺感官旅程，「聲」歷其境沉浸半島人文地景的豐富飽滿。

吳明榮指出，屏菸新建的館舍包括14號倉庫屏東縣美術館，以及15、17號倉庫改造為運動探索館，預計2年後陸續完工。未來從屏菸往南延伸，串接東港王船文化館、恆春文化中心，透過文化造浪，打造品牌化的屏東大博物館群。

屏東縣恆春文化中心的民謠館，設置全國首座聲音博物館，空間示意圖。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣恆春文化中心的民謠館，設置全國首座聲音博物館，空間示意圖。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣典藏中心一樓空間將可以開放讓民眾參觀，一樓空間示意圖。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣典藏中心一樓空間將可以開放讓民眾參觀，一樓空間示意圖。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣典藏中心一樓空間將可以開放讓民眾參觀，一樓空間示意圖。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣典藏中心一樓空間將可以開放讓民眾參觀，一樓空間示意圖。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府 恆春 文物

延伸閱讀

民宿較去年同期增逾500家 屏東南投非法民宿較多

屏東農村社區推餐桌體驗特色食材搭配遊程 20日開賣

屏東夏日狂歡祭今年移師潮州 陪伴大小朋友歡度暑假

屏東希望合唱團赴德國參賽績優 團長：孩子堅持不退縮

相關新聞

屏東大博物館群典藏中心、恆春聲音博物館預訂年底前完工

屏東大博物館計畫再向前跨進一步，屏菸1936文化基地的屏東縣典藏中心，恆春文化中心的民謠館，硬體工程將陸續在今年10到1...

人行專用橋工程一波三折 茄萣學童終盼到安全的上學路

高雄茄萣區12米寬的進學路是當地居民及茄萣國小學童通行主要道路，但行經跨越茄萣大排的忠孝橋時縮為5公尺，僅容2輛汽車會車...

高雄登革熱有11例 今天啟動38區全面大掃蕩

高雄市登革熱疫情持續升溫，為了打擊登革熱的病媒蚊及孑孓，高雄市副市長羅達生今日上午前往路竹區，與民眾誓師啟動環境大掃蕩。...

鳳山日照社福多功能中心 世代共融、幸福一把「照」

新概念「全齡整合式日照中心」在鳳山揭幕，三層複合式建築內，集結幼兒公托、身障者長照、成人社區大學與銀髮族據點等，並結合鄰近自強公園的寬敞綠地，世代共融多元社福一把「照」，打造樂活安心的全齡社區好生活。

小港醫院人工智慧X光車巡迴偏鄉 造福就醫不便民眾

高雄市立小港醫院在疫情期間，引進人工智慧快速判讀X光，協助醫師診斷X光片，近日小港醫院前往高雄市田寮區進行偏鄉健康篩檢，...

屏東縣最美森林圖書館徵文書人員？文化處：是求職詐騙

屏東縣立圖書館總館有著最美森林圖書館美稱，更是成為網美打卡景點。近期求職旺季，有網友在臉書社團「屏東最大求職找工作平台」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦