人行專用橋工程一波三折 茄萣學童終盼到安全的上學路

高雄茄萣區12米寬的進學路是當地居民及茄萣國小學童通行主要道路，但行經跨越茄萣大排的忠孝橋時縮為5公尺，僅容2輛汽車會車，上下班時段常造成人車爭道，影響及學童安全，地方民代爭取增設人行專用橋，但碰上疫情缺工缺料，工程屢次流標，總預算也爆增1倍，一波三折，所幸近日已經決標，預訂7月下旬開工，居民喜出望外。

茄萣大排人行專用橋新建工程，由高市府工務局、教育局分攤經費，茄萣區公所負責發包。工務局表示，總經費約639萬元，教育局、工務局各分擔380萬及259萬；新建橋梁寬2.1公尺、跨度13.5公尺，工期90天，預計今年底完工通行，可改善學童及民眾在上下班、課人車爭道情形，提升通行安全。

茄萣大排人行專用橋經地方民代爭取，前後歷時4年多至近日才塵埃落定，立委邱志偉說，他平日上午在選區跑公祭場，每次經過茄萣國小學生上下學必經的進學路一帶，發現當地的忠孝橋一有兩輛汽車會車，居民及學童即被擠到橋旁欄杆邊，再過去就掉落大排，當時上下課時段曾進行交通管制，但不論是限令車輛單行或禁止通行，成效都不佳，因應催生人行專用橋。

茄萣國小校長蘇恆欽說，茄萣屬舊部落，原本忠孝橋通行容量充足，不過整個社區東移發展後，橋梁進出人車多，已超過負荷。而人行專用橋工程多年前啟動時，偏偏遇上疫情升溫，缺工缺料，預算趕不上營建行情，屢屢流標，延宕至今，所幸現在工程已經決標，希望能順利完工，用路人就有福了。

嘉賜里長葉宏信嘆，先前因工程發包不順，4年來工程預算由2、300萬追增至600多萬，足足增加一倍有餘，不過工程啟動前，台電管線遷改必須斷電，現在是大熱天，一斷電居民肯定跳腳，盼台電等施工單位能設法讓衝擊減到最低。