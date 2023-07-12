貓站長「蜜柑」粉專遭封鎖 高捷：不知違反何規定

高雄捷運橋頭糖廠站貓站長「蜜柑」的臉書粉絲專頁被封鎖超過2個月，高捷公司無奈表示，不知違反臉書哪項規定，今天起開設新帳號，但仍會持續透過管道向臉書管理單位反映。

高雄捷運公司今天在「蜜柑」的臉書（Facebook）粉絲專頁發文寫道：「本帳號遭莫名限制，無法發布照片，即日起暫停使用敬請追蹤新帳號。」引發網友關注。

高捷公司接受中央社記者訪問表示，2個月前突然接到臉書訊息，指蜜柑臉書專頁違反規定被停權，第1個月文、圖都不能發，一直無法更新，只能轉發訊息。直到6月4日小編輸入「…」符號測試，發現終於可以發文，但仍不能發圖。

蜜柑臉書6月4日發出「…」符號時，還一度引發網友熱議，笑稱是「站長踩到鍵盤嗎？」、「蜜柑真棒，會親自發文」、「會打3個點再按輸入已經很厲害了」。當時小編有在留言區解釋是發文測試。

高捷公司表示，不知何故遭到封鎖，不知道違反了什麼規定，「我們小蜜柑能違反什麼規定？」臉書連業配都不接，內容更不可能有問題，也不可能拿蜜柑帳號去跟別人開戰，卻遭到封鎖逾2個月。

高捷公司表示，今天起開設新的臉書粉專帳號，但仍會持續透過管道向臉書反映，希望原本的粉專帳號能解除封鎖。

「蜜柑」原是一隻流浪貓，被高捷公司領養後，擔任捷運橋頭糖廠站長，經常在站內「值勤」，只賣萌、不賣票，吸引大批粉絲朝聖拍照。高捷也為蜜柑繪製Q版卡通圖案，成為高捷最具代表性IP角色「蜜柑站長」。