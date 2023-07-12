聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄登革熱有11例 今天啟動38區全面大掃蕩
高雄市登革熱疫情持續升溫，為了打擊登革熱的病媒蚊及孑孓，高雄市副市長羅達生今日上午前往路竹區，與民眾誓師啟動環境大掃蕩。羅達生說，市民如有登革熱相關症狀，如頭疼、出疹、肌肉關節痛，一定要到高雄533個診所做快篩，維護自己與親友的健康。
羅達生說，今天針對高風險區域包含菜園、工地、公園與校園，以及長照機構等，加強環境整治及大掃蕩，並利用科技監測，像是病媒蚊的滅殺桶與防蚊燈等，來消滅登革熱的孳生及傳染途徑。
羅達生表示，統計至7月11日，全國登革熱確診298例，其中高雄有11例，登革熱屬於社區環境的疾病，環境控制很重要，所以今天啟動38區全面大掃蕩活動，希望民眾一起做好環境清潔，落實「尋、倒、清、刷」的環境清理，預防登革熱。
衛生局說，今天上午登革熱聯合大掃蕩活動，路竹區有20個里參加，誓師活動後有200多人到各里分別清潔環境，副市長羅達生也前往菜園、果園視察環境，提醒民眾加強清理環境，消除登革熱孳生源。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言