小港醫院人工智慧X光車巡迴偏鄉 造福就醫不便民眾

高雄市立小港醫院在疫情期間，引進人工智慧快速判讀X光，協助醫師診斷X光片，近日小港醫院前往高雄市田寮區進行偏鄉健康篩檢，現場提供X光車AI判讀，從137位居民之中發現6人有肺纖維化等情形，安排轉門診進一步檢查。當地居民對車上配備舒適性、放射師專業性及工作人員態度皆給予很高評價。

小港醫院表示，近年來人工智慧（AI）的發展不斷朝向醫療領域，影像的辨識系統已漸漸在臨床使用，由於疫情期間大量病患湧進急診，為了加速診斷速度，小港醫院引進人工智慧快速判讀X光，可即時將異常影像標記，節省醫師與病患等待的時間。

小港醫院將這套X光車AI判讀系統，應用在偏鄉健康篩檢活動，6月11日前往高市田寮區幫當地居民做檢查，當天有137人完成癌症篩檢及Ｘ光篩檢，AI判讀系統標示其中20人的X光片可能有異常，醫師再進行判斷，確認其中14人士可接受的老化異常，但另6人有肺纖維化，幫他們轉門診進一步檢查。