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小港醫院人工智慧X光車巡迴偏鄉 造福就醫不便民眾

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
小港醫院前往高雄市田寮區進行偏鄉健康篩檢活動。圖／讀者提供
小港醫院前往高雄市田寮區進行偏鄉健康篩檢活動。圖／讀者提供

高雄市立小港醫院在疫情期間，引進人工智慧快速判讀X光，協助醫師診斷X光片，近日小港醫院前往高雄市田寮區進行偏鄉健康篩檢，現場提供X光車AI判讀，從137位居民之中發現6人有肺纖維化等情形，安排轉門診進一步檢查。當地居民對車上配備舒適性、放射師專業性及工作人員態度皆給予很高評價。

小港醫院表示，近年來人工智慧（AI）的發展不斷朝向醫療領域，影像的辨識系統已漸漸在臨床使用，由於疫情期間大量病患湧進急診，為了加速診斷速度，小港醫院引進人工智慧快速判讀X光，可即時將異常影像標記，節省醫師與病患等待的時間。

小港醫院將這套X光車AI判讀系統，應用在偏鄉健康篩檢活動，6月11日前往高市田寮區幫當地居民做檢查，當天有137人完成癌症篩檢及Ｘ光篩檢，AI判讀系統標示其中20人的X光片可能有異常，醫師再進行判斷，確認其中14人士可接受的老化異常，但另6人有肺纖維化，幫他們轉門診進一步檢查。

小港醫院院長郭昭宏說，田寮區位於高雄市西北部，全區四面環山，人口數約6729人，唯一具有醫師駐點地方是田寮區衛生所；有鑑於國民健康署公佈2021年田寮區前十大死亡原因第一位是惡性腫瘤，小港醫院派出癌症中心、社區醫療中心團隊幫鄉親健檢，未來將依照偏鄉需求，持續提供服務，例如加入肌少症檢測，造福更多就醫不便的民眾。

小港醫院X光車提供AI判讀，在偏鄉健康篩檢活動時，可以協助醫師更快發現異常，並向民眾說明。圖／讀者提供
小港醫院X光車提供AI判讀，在偏鄉健康篩檢活動時，可以協助醫師更快發現異常，並向民眾說明。圖／讀者提供

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