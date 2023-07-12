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澎湖海巡新艇建功 查扣越界陸船

中央社／ 澎湖縣12日電
澎湖海巡隊新配撥的10091巡防艇，昨天在執行失蹤船長搜尋時，在目斗嶼北34浬處發現一艘「無船名」大陸籍漁船越界拖捕。中央社／澎湖第7岸巡提供
澎湖海巡隊新配撥的10091巡防艇，昨天在執行失蹤船長搜尋時，在目斗嶼北34浬處發現一艘「無船名」大陸籍漁船越界拖捕。中央社／澎湖第7岸巡提供

澎湖海巡隊新配撥的10091巡防艇，昨天在執行失蹤船長搜尋時，在目斗嶼北34浬處發現一艘「無船名」大陸籍漁船越界拖捕，經多次鳴笛命停俥受檢，拒不停船，海巡強靠登檢，將人船押返，所撈漁獲1500公斤全數海拋。

澎湖海巡隊今天發布新聞指出，5日新進駐100噸級巡防艇10091艇，昨天配合執行「休閒漁政0033」漁船失聯案時，在目斗嶼北方34浬處發現「無船名」大陸籍漁船進入限制水域拖網作業。

海巡艇人員立即多次鳴笛廣播喝令停俥受檢不理，海巡採緊追強行靠船登檢，查獲船上計有7名船員，體溫正常，船上所捕漁獲1500公斤，當場全數海拋，所幸並未發現牛、豬肉製品，人船晚間押返留置調查。

海巡署表示，漁民朋友們如在海上作業發生狀況或發現大陸漁船蹤跡時，可撥打海巡署「118」免費專線，海巡署將立即派艇前往處理。

海巡署 澎湖 豬肉

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