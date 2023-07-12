屏東縣最美森林圖書館徵文書人員？文化處：是求職詐騙

屏東縣立圖書館總館有著最美森林圖書館美稱，更是成為網美打卡景點。近期求職旺季，有網友在臉書社團「屏東最大求職找工作平台」發文，稱屏東縣立圖書館總館在徵圖書館文書人員，月薪3萬元。屏東縣府文化處特此澄清，想成為總圖工作夥伴，請鎖定「屏東縣府文化處」官網訊息，求職慎防詐騙。

臉書社團「屏東最大求職找工作平台」有6.8萬人，近期有網友發文誠徵，圖書館文書人員，工作地點在，屏東市大連路屏東縣立圖書館總館，並詳述工作內容，圖書館文書處理工作等，寫到薪資月薪3萬元，兼職是1小時180元，聯繫方式，私訊或電洽。