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屏東縣最美森林圖書館徵文書人員？文化處：是求職詐騙

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣立圖書館總館，有著森林裡的圖書館美稱。記者劉星君／攝影
屏東縣立圖書館總館，有著森林裡的圖書館美稱。記者劉星君／攝影

屏東縣圖書館總館有著最美森林圖書館美稱，更是成為網美打卡景點。近期求職旺季，有網友在臉書社團「屏東最大求職找工作平台」發文，稱屏東縣立圖書館總館在徵圖書館文書人員，月薪3萬元。屏東縣府文化處特此澄清，想成為總圖工作夥伴，請鎖定「屏東縣府文化處」官網訊息，求職慎防詐騙。

臉書社團「屏東最大求職找工作平台」有6.8萬人，近期有網友發文誠徵，圖書館文書人員，工作地點在，屏東市大連路屏東縣立圖書館總館，並詳述工作內容，圖書館文書處理工作等，寫到薪資月薪3萬元，兼職是1小時180元，聯繫方式，私訊或電洽。

文化處在臉書發文澄清，求職慎防詐騙，想成為總圖工作夥伴，請鎖定「屏東縣府文化處」官網訊息，慎防詐騙誤洩個資。

有網友在臉書社團「屏東最大求職找工作平台」發文，稱屏東縣立圖書館總館在徵圖書館文書人員，月薪3萬元。屏東縣府文化處強調，想成為總圖工作夥伴，請鎖定「屏東縣府文化處」官網訊息，求職慎防詐騙。圖／取自屏東縣府文化處臉書
有網友在臉書社團「屏東最大求職找工作平台」發文，稱屏東縣立圖書館總館在徵圖書館文書人員，月薪3萬元。屏東縣府文化處強調，想成為總圖工作夥伴，請鎖定「屏東縣府文化處」官網訊息，求職慎防詐騙。圖／取自屏東縣府文化處臉書

屏東縣 圖書館

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