妻車禍亡 陳雙全成立基金會遺愛

國民黨澎湖縣黨部主委、澎湖縣前副議長陳雙全妻子張蓓珍，本月3日發生車禍送醫急救，經鴻海創辦人郭台銘情商台大醫療團隊跨海支援、無黨團結聯盟主席林炳坤接洽高雄長庚醫院關切，2天後仍宣告不治，陳雙全10日深夜哀痛發布死訊，決定以妻之名成立基金會，完成愛妻生前樂善好施遺願，繼續遺愛人間。

張蓓珍本月3日中午12時許被發現連人帶車倒臥路旁，疑騎車車禍重創頭部，送三總澎湖分院救治，一度失去呼吸心跳，搶救後仍重度昏迷，陳雙全難過得泣不成聲，指當天中午妻子要去鎖港找朋友午餐、騎車外出車禍，他與兒子四處徵求行車紀錄器，想知道原因，但至今無果。

陳雙全前夜在臉書表達無限哀思，指想到妻子生前點點滴滴的好，除了心痛還是心痛。他與兒子先後投身政壇，家務均由妻承擔，妻是全家重要支柱，經與家人討論，決定以妻之名成立「張蓓珍基金會」，繼續遺愛人間。

陳雙全說，成立基金會除替妻子積德，也讓他感覺與妻依舊相伴，未曾離去。

陳雙全表示，未來「張蓓珍基金會」將關照澎湖地區鰥寡孤獨急難救助，醫療喪葬補助等事務，原則以500萬為額度，會將奠儀及妻的保險金捐出，不足部分由他的公司補足。

澎湖離島地理環境特殊，居民及遊客多以機車代步，據澎湖縣交通警察隊統計，今年4月至6月交通事故達170件，比去年同期增加71件，多發生於縣道與市區，肇因主要是未注意車前狀況、未依規定讓車。

交通隊副隊長林彥濬說，車禍事故及違規熱點，多在縣道201線至204線及通往各觀光景點岔路口，不少駕駛人轉彎處未減速或勞累恍神，頻傳轉彎後撞上護欄等事故，警方已加強規畫「專線多點」守望勤務，防制事故發生。