高雄聊療漂漂河再現！台灣原創IP胖鯊魚鯊西米高流登場
15公尺高巨型超人氣台灣原創IP角色裝置—胖鯊魚鯊西米及其好友哇鯊米，今出現在高流海風廣場。高市府延續去年「台灣IP‧高雄原創」，今夏再次聯手LINE貼圖持續推廣及扶植原創角色圖像，邀請台灣超人氣原創IP角色「胖鯊魚鯊西米」、「蜜柑站長」和「貓貓蟲—咖波」，打造「海洋派對 ‧ 高雄聯萌」巨大化裝置，
高雄市長陳其邁表示，高雄作擁有台灣第一大港，是台灣與世界交流的重要窗口，落實行政院「向海致敬」政策，藉由讓大家親近海洋從而認識、保護海洋。這次與LINE貼圖攜手打造的「海洋派對 ‧ 高雄聯萌」，將讓平常在LINE聊天室為彼此傳達心意的虛擬角色，化身這場派對最萌貴賓，邀大家一起體會高雄海陸魅力，搭遊艇、玩立式划槳、體驗獨木舟等水上活動。
高雄市文化局長王文翠表示，台灣擁有非常強的原創圖像角色IP創作量能，這次以海洋為主題打造的「海洋派對 ‧ 高雄聯萌」，特別邀請台灣人氣深海小動物「胖鯊魚鯊西米」、高雄捷運公司認養並喜愛海洋生物的「蜜柑站長」，及一身藍與大海相呼應的「貓貓蟲—咖波」，並思考讓角色與高雄指標建物作結合，激發原創角色與城市空間全新的火花。
今天「胖鯊魚鯊西米」帶著好友「哇鯊米」率先登場，在高流指標建物音浪塔前吃冰淇淋和西瓜的模樣，超可愛。接下來「蜜柑站長」和「貓貓蟲—咖波」將陸續登場，會在何處出沒，歡迎大家一起來猜猜看。
「胖鯊魚鯊西米」創作者翊翎表示，今夏要帶領海洋世界小夥伴『鯊』進大朋友小朋友心裡。「蜜柑站長」創作團隊高雄捷運公司則表示，感謝大家對蜜柑一路以來的寵溺與支持，這次將以超萌造型現身，希望大家喜歡。「貓貓蟲—咖波」創作者亞拉說，咖波又來到熱情的高雄了，但就算是炎熱的夏天也比不上咖波的熱血，這次想駕船帶大家一同出航遊愛河灣，與高雄的好朋友們一起同樂賣萌！
文化局表示，7月14日起在高流音浪塔中庭打造「海洋派對 ‧ 高雄聯萌」快閃店，現場將有多種限定商品，陸續還有更多貼圖活動，粉絲們千萬不要錯過，最新訊息請持續鎖定文化局臉書。14日起只要和裝置合照並打卡上傳任一社群媒體，於高流音浪塔快閃店出示打卡畫面，每一人就能獲得限定角色貼紙一份，數量有限送完為止。「海洋派對 ‧ 高雄聯萌」展出至9月17日。裝置夜間亮燈時間為晚間6點半至凌晨12點。
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