新加坡籍貨櫃船擦撞高雄港 初估損失250萬元將求償

新加坡籍貨櫃船「華春輪」昨晚7時許由高雄港出港時，船身左舷擦撞紅毛港護岸，造成設備損壞，高雄港務分公司今天初估損失金額約250萬，明天將檢查水下設備受損狀況。

高雄港務分公司今天發布新聞稿指出，2萬7000餘總噸新加坡籍貨櫃輪「華春輪」（WAN HAI 312）昨晚預計從高雄港64號碼頭出港，晚間7時9分由黃姓領港向信號台申請出港排班，另向台灣港務港勤公司（台港勤）申請1艘拖船協助作業。

台港勤昨晚調派1艘3400匹馬力拖船支援出港，拖船在7時14分抵達船邊，7時20分時協助「華春輪」離開泊位，在7時40分在66號碼頭前方水域完成調頭，但船身在7時55分擦撞到紅毛港護岸。

高雄港務分公司今早邀集船方萬海航運公司、P&I萬亞海事保險公司等至現場會勘，確認護岸受損情形包括第1支至第3支導航燈間，有1支導航燈和1支景觀燈傾斜，擋浪牆有2處明顯撞擊痕跡，並有多處破損、傾斜及位移情形。

高雄港務分公司指出，明天上午將檢查護岸水下結構設施，目前初估受損導航燈及景觀燈損失金額約新台幣250萬，其餘護岸設施如陸域擋浪牆及水下結構設施，需等到明天水下結構檢查後評估。

高港表示，為考量船舶進出港航行安全，已將受損導航燈移除並安裝臨時導航燈，相關費用均列入求償項目，後續將向肇事船方求償。

目前「華春輪」由航港局南部航務航中心管制出港，暫泊第4錨區，事故未造成人員傷亡及油污情形，港埠作業正常，不影響港區運作。