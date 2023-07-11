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遊客湧現！澎湖觀光季頻傳車禍 警方要開鍘了

聯合報／ 記者林保光／即時報導
澎湖今年觀光季頻傳觀光客車禍，警方要在3處車禍熱區，規畫「專線多點」勤務，取締違規。圖／本報資料照
澎湖今年觀光季頻傳觀光客車禍，警方要在3處車禍熱區，規畫「專線多點」勤務，取締違規。圖／本報資料照

澎湖縣今年4月以來的觀光季頻傳車禍，警方協調租車業者，在出租車輛時，應當面向觀光客宣導交通安全注意事項，並將在3處車禍熱區，規畫「專線多點」勤務，嚴格取締交通違規、防制車禍事故。

澎湖縣交通警察隊統計，今年4月至6月，澎湖觀光客交通事故發生170件，比去年同期增加71件，大多發生在縣道與市區，肇因主要是未注意車前狀況、未依規定讓車。

澎湖縣警交通隊副隊長林彥濬表示，自4月澎湖觀光季以來，車禍事故及違規熱點，大多在縣道201線至204線，以及通往各觀光景點的岔路口，不少駕駛人在轉彎處未減速或勞累恍神，以致轉彎後撞上護欄出車禍。

林彥濬表示，警方將依據地理交通環境特性，對馬公市區、縣道及景點周邊等3個熱區，規畫「專線多點」守望勤務，每日設45處守望點，藉由員警來回穿梭與定點守望，提高見警率，嚴格取締交通違規、防制事故及脫序行為，並盼用路人注意車前狀況、依規定讓車。

澎湖縣 車禍

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