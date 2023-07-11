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原民會供635名暑期工讀 新增「文健站」工讀缺原因曝

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
今年行政院原民會辦理原住民族大專高中學生暑期工讀，分發3成2的學生到文健站服務。圖／高市府原民會提供
今年行政院原民會辦理原住民族大專高中學生暑期工讀，分發3成2的學生到文健站服務。圖／高市府原民會提供

行政院原民會今年錄取635名原住民族青年學子，分發至各地方公部門、NGO組織等場域工讀，今年新增「文化健康站」工讀機會，並加開北南東三場暑期工讀教育訓練，首場今天在高雄舉辦，原民會主委夷將‧拔路兒指出，會說族語的長輩多在文健站，讓青年學子多向原民長者學習。

「從國小，我就開始打零工，在田裡拔花生。」主委夷將Icyang親切向台下學子分享自己求學工讀的生命歷程，夷將不只國小就打工，在台灣經濟起飛的年代，他國中還得從花蓮玉里搭長途公車到新北林口的磚窯場工作，讓台下學生聽得嘖嘖稱奇。

據悉，原民會提供原民學生暑期工讀機會，至今已有十年之久，今年更新增文健站的打工機會。而七月三日就到文健站服務的學生表示，原民長輩愛說笑，天天互動溫馨逗趣。

台灣師範大學大四生Ljaljava Tjamalja指出，自己雖是屏東牡丹鄉的排灣族，但從小是在台南市區長大的都市原住民，這次透過文建站與長者母語互動，難得能實踐「說族語」在生活中。

「回到部落，有種被認同的感覺。」屏東大學新生Rangalu表示，自己離開家鄉在外求學，能回去服務長者，陪長者玩遊戲的同時，也提醒自己未來是承繼族群生命力的重要角色。

夷將Icyang說明「能用族語表達的長者，多半都在部落文健站。」因此，今年特別安排大專、高中205名學生在文健站工讀，一邊協助照顧長者，一邊和長者學族語，並透過語言承載深層的文化交流，加深青年人對自我族群的認同。

「說族語，就是增加競爭力。」夷將Icyang強調，同樣掌握話語權，如不少人習得第二外語，對外能有向國際社會發聲的能力，習得族語，可向自身族群對話，凝聚向心力。

有鑒於時下學生打工多有安全顧慮，為增進原民學子的職場知識，今年首度辦理2天1夜的教育訓練，全國分為北區、南區及東區，將分3梯次，講授勞動權益、原民政策、職業介紹等，藉由不同職場案例解析，讓學生認識不同的機關、單位類型，以利順利接軌就業職場。

今年行政院原民會辦理原住民族大專高中學生暑期工讀，分發3成2的學生到文健站服務。圖／高市府原民會提供
今年行政院原民會辦理原住民族大專高中學生暑期工讀，分發3成2的學生到文健站服務。圖／高市府原民會提供
今年行政院原民會辦理原住民族大專高中學生暑期工讀。圖／高市府原民會提供
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行政院原民會主委夷將‧拔路兒向台下原住民青年學子分享求學工讀歷程。記者古和純／攝影
行政院原民會主委夷將‧拔路兒向台下原住民青年學子分享求學工讀歷程。記者古和純／攝影
原民會今年首度辦理暑期原住民工讀生教育訓練，南區梯次有181名學生到場。記者古和純／攝影
原民會今年首度辦理暑期原住民工讀生教育訓練，南區梯次有181名學生到場。記者古和純／攝影
台下原民學生打氣互動。記者古和純／攝影
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青年 打工 職場 暑假

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