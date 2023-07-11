馬路如虎口 高市K字紋「交通平安虎」今亮相
高市交通局為建立「路口慢看停、行人停看聽」的交通文化，設計一款專屬交通局裝置吉祥物「交通平安虎」，今在壽山動物園孟加拉虎區對外亮相，希望藉此宣導孩童正確交通觀念，並傳遞給家中長輩，以提升老幼族群對交通安全的意識及觀念。
醒目黃色身軀搭配黑色斜紋、額頭還印著象徵高雄K字紋的交通平安虎，一登場就吸引小朋友目光，紛上前與平安虎合照，還直呼可愛。
交通局運輸規畫科長溫哲欽說，以老虎為設計意象，是因老虎身上斜紋與人行道相似。目前先與動物園合作在園區內設置實體裝置，日後平安虎造型也會出現交通局宣導文案。
交通局長張淑娟表示，希望用平安虎造型讓交通觀念活潑化，藉以向下扎根，讓孩童明白過馬路要等小綠人燈號才能通行、不可在斑馬線玩耍等交通觀念，進而與家中長輩分享，以提升老幼族群的交安意識。
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