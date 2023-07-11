顛覆你對恆春半島的想像 半島花花生活節帶你這樣玩

屏東恆春半島是夏日旅遊勝地，火箭人實驗室集結在地逾百家餐廳、民宿、音樂人和藝術家舉辦「Far Far Away Festival 半島花花生活節」，定8月11至21日登場，包括風格多元的音樂派對、不同型態的戶外運動、擔任海洋大使和大自然互動的心靈療癒等活動，從海洋到山林，引領民眾體驗半島新生活的花花世界，顛覆外界對半島的想像。

位處台灣最南端的恆春半島常被認為遠得要命，也因為距離遙遠的地理屏障，讓半島人的生活多采多姿；新、舊住民都有自己的生活方式，依著自然的山林野外和海水，呈現豐富多元的生活模樣，但外界對半島的印象多停留在「春吶」般熱情如火的墾丁、「海角七號」 中的陽光沙灘比基尼、「斯卡羅」中的壯闊風土，在地蹲點的火箭人實驗室串連生活風格大師，半島花花生活節就此展開。

火箭人實驗室負責人張彥頡說，恆春半島的每種生活都別具風格，除了旅行，其實更適合來生活，和好友討論後籌辦 Festival 半島花花生活節」，希望用新的方式認識恆春半島；音樂總監Summer說，白天有許多體驗活動可參加，晚上有不同類型的音樂表演，邀請瑞典、日本、巴爾幹半島的國際音樂人、台灣知名的金曲演奏家、不同形式的電子音樂DJ，集結民謠、爵士、古典、電音、Silent Disco的多元音樂風格。

執行淨海「藍色任務」的台灣潛水公司，提供優惠方案帶潛水玩家一起擔任海洋大使；東方足跡團隊帶領走過具人文生態價值的路徑，看見美麗的恆春半島；墾漂旅行的阿繽在野外就地取材，找尋可食用野菜、用原始方式烹飪料理；無動力的獨木舟體驗，無需經驗或技能就能享受美好時光，另有SUP體驗、滑板運動、野餐、在自然戶外做瑜伽和單車越野山海遊等，這些都是恆春半島遊客看不到的的日常生活樣貌。