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萬丹泥火山今年2次噴發高3公尺 大面積泥漿流入水溝
屏東萬丹泥火山相隔5個月，今晨再度噴發，此次共3個噴發孔，高度約2至3公尺，村民趕緊用火引燃，加速泥火山噴發，直到今早上9點多噴發結束，鄰近農田大多休耕，泥漿也流入附近水溝，未造成農作物損失，不少民眾聽聞消息前去拍照；萬丹鄉灣內村長陳玉意說，幸好噴發口鄰近水溝容易引流，且一期稻作都已收割，後續會再清除淤積水溝的泥漿。
村長陳玉意表示，泥火山於今清晨5點多噴發，緊急通知怪手協助引流，但因為清晨時分無人上班，所幸噴發孔緊鄰水溝，採人工疏導流進水溝，阻止泥漿漫流，沒有農田被覆蓋，阻止損害擴大。
萬丹泥火山今年2次噴發，此次噴發孔在皇源聖殿前方3處，緊鄰噴發點的皇源聖殿堂主張寶惠說，前幾天就有聞到硫磺味，果然噴發，其中一處噴發孔從2006年就沒有再噴發，她推測是因最近天氣炎熱，再加上花蓮地震影響，讓淺層的泥火山再度噴發，此次噴發能量較大，除燒壞電線，沒有波及鄰近建物。
屏東大學校長陳永森表示，泥火山會噴發是因為地底下的氣體與壓力到達一定程度，就會釋放的自然現象，屬正常地質活動，與近期的酷暑高溫應無直接因果關係，地底下相對恆溫，天氣影響不大，目前也沒有相關文獻佐證泥火山與氣候間的關聯。
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