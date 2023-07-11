黑鮪魚汛期落幕全台大豐收 東港重回5000尾關卡進帳3.5億

黑鮪魚汛期進入尾聲，全台今年大豐收，交易量排名首位的屏東縣東港漁港，區漁會統計已捕獲5725尾，總重量達102萬7390公斤，不僅是19年後再站上5000尾關卡，也是歷年第6高，研判是今年幾乎沒有颱風；以每公斤350元拍賣均價計算，為漁民帶進3.5億元收入，加上黑鮪魚文化觀光季系列活動帶動周邊相關產業，粗估創造逾10億元經濟效益。

東港漁港黑鮪魚的進港拍賣量在1999和2000年曾創上破萬尾的風光紀錄，自2001年的6686尾後即逐年下滑，2004年還有5903尾，2010至2017年的8年間僅1年突破1000尾，近幾年捕獲量有回升，在疫情肆虐後逐年攀高，近兩年都破4000尾，今年再站上5000尾關卡；以每公斤350元拍賣均價計算，為漁民帶進逾3.5億元收入。

東港區漁會說，今年重現捕獲量破5000尾的風光歷史，研判是今年少颱風，中後期每天幾乎都突破100尾入港，魚貨拍賣市場人聲鼎沸，議價聲此起彼落，華僑市場、魚市場黑鮪專賣區和鎮上各大小海鮮餐廳，平日就有慕名而來的饕客，加上長達近2個月的黑鮪魚文化觀光季系列活動，帶動人氣和觀光旅遊商機，粗估創造逾10億元經濟效益。

吳姓魚貨批發商說，黑鮪魚已進入尾聲，上周只有零星入港，今天只有1尾，今年漁汛期拍賣均價每公斤350元，因量大一度跌至270元，上周到港量少，又重回300元以價位，體型較小的黃鰭鮪之前不到300元，在黑鮪魚零星進港後，這幾天也升至逾300元好價；今年因量大價跌，拍賣均價遠不如早年500元上下的好價，漁民沒有豐收的喜悅，倒是樂了消費者。

過去3年台灣黑鮪魚年配額1709噸，去年中西太平洋漁業委員會年會確認黑鮪魚資源已好轉，台灣黑鮪配額自今年將調高15%，上修為1965噸；今年全台大豐收，不僅蘇澳港捕獲量創新高，東港漁港更是近6000尾，總重量達102萬7390公斤，目前全台捕獲量已達配額的85%。