助旅宿餐飲補足人力 勞動部高分署在高屏澎加辦說明會

勞動部高屏澎東分署協助旅宿餐飲業補足人力，7月12、13、18日分別在屏東、澎湖、高雄，加開3場「疫後改善缺工擴大就業方案」說明會，讓雇主清楚要如何參加此方案，順利提報專案職缺，也讓求職民眾知道參加此方案會有哪些就業獎勵措施。

勞動部高分署指出，目前已完成會商的「旅宿業」專案職缺為「房務人員」、「清潔人員」，每月經常性薪資須達2萬8千元；另6月26日納入的「餐飲業」，專案職缺為「內、外場服務人員」與「廚務人員」，每月經常性薪資則須達3萬2千元。有人力需求的旅宿及餐飲業者，儘速將職缺提報交通部觀光局或經濟部彙收送勞動部，或上台灣就業通網站或洽各地區公立就業服務機構登錄求才職缺。

勞動部高屏澎東分署長郭耿華表示，求職者經公立就業服務機構推介專案職缺就業，符合相關規定就可以申請就業獎勵津貼，一般失業勞工穩定就業後每月發給6千元獎勵金，針對中高齡以上、二度就業婦女等特定對象每月給予1萬元，最高可領12個月；偏遠特定地區再加碼補助3千元；另參加缺工工作相關職類職前訓練，發給結訓學員一次性參訓獎勵每人5千元。

「疫後改善缺工擴大就業方案宣導說明會」7月12日上午10點半在屏東縣鮪魚家族飯店屏東館2樓；13日上午10點半在澎湖縣澎澄飯店2樓潮廳；18日下午2點在南科高雄園區行政服務大樓401會議室。勞動部並建置台灣就業通網站「疫後改善缺工擴大就業方案」專區special.taiwanjobs.gov.tw/internet/2023/newless/index.html，可查詢方案及獎勵相關資訊，相關符合專案條件的職缺訊息陸續在專區露出，有意參加方案失業勞工可以到專區報名，掌握職缺最新訊息，或電洽高屏澎東地區各就業中心。