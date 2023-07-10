前棒球國手「喇叭」潘忠韋力抗病魔 回鄉屏東與學弟分享心路歷程

職棒球評潘忠韋曾為台灣職棒界明日之星，屢次批上國家戰袍四處征戰，4年前被診斷出罹患急性白血病，歷經化療、移植與血癌搏鬥超過700天，他將過程寫成書出版，今天下午他受屏東縣議員洪明江邀請，回鄉到潮州光春國中與小球員分享棒球帶給他的啟發與成長，「在這個年紀會有很多疑問，很需要被鼓勵，短短一句話用得上，就會有幫助」。

47歲的潘忠韋出身屏東縣萬巒鄉赤山村，自幼展現棒球天賦，國中時期曾代表台灣參加第32屆奇士美青少棒賽，拿下世界冠軍，2003年入選台灣職棒代表第一金剛，生涯曾獲最佳十人、金手套等獎，更是明星賽固定班底，2010年季末離開職棒圈從事房仲業，後轉當電視球評，他把棒球場上養成的自律好習慣投入行業，工作十分順遂，「不知道棒球對自己的影響這麼深，自己當自己的教練，刺激想法，就會成功」。

他在2019年底被診斷出罹患急性白血病，體重從120公斤掉到80公斤，治療消耗他大量能量，家人陪伴與熱愛的棒球支撐他勇敢面對，「儘管曾被病魔狠狠擊垮，心情非常低落，病情危急好像比賽要輸了，保持在賽場上拚戰信念，絕不放棄，堅持到最後一刻，還是能勇敢再站起來，一步一步讓病情穩定」。

後來接受哥哥潘忠勳的幹細胞及骨髓移植成功，病情出現曙光，目前雖仍有慢性排斥，需靠藥物控制，但他每天都會與哥哥的細胞對話，「多一份親切感，帶給我力量，像是哥哥在我背後支撐著我，兩兄弟一起面對」。

耗時1年多與病魔拚搏終於出院，他在2022年將這場人生賽局寫成《不能輸的比賽：重新站上生命打擊區的潘忠韋》，希望貢獻己力鼓勵其他病友，或是生活上有困難的人，「一篇文章、一段話讓他們能夠積極面對」，也鼓勵20多名光春國中的小將，「把棒球場上的精神轉移，不只是棒球，還要兼顧學業，在課堂上好好用心，有付出就會有回報。」