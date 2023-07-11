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客家粄條、香辣醬料 江西媳婦拌出家鄉味
屏東新住民楊進霞10年前從大陸江西遠嫁來台，將江西著名風味小吃「江西拌粉」，以客家粄條、米其粄取代，配合特製家鄉口味醬料，成為炎夏開胃料理，她參與縣府文化處新住民社造培力計畫，以家鄉小吃結合客家米食文化，融入社區，分享多元文化。
31歲楊進霞來自大陸江西省，丈夫陳德弘當年在大陸工作，兩人婚後來到台灣，育有2女；重口味、愛辣的她坦言，不習慣台灣偏甜、不辣飲食，日前參與「屏東縣新住民社造培力計畫」，以江西小吃結合客家米食，分享多元文化。
楊進霞說，來台為解鄉愁，嘗試再現江西風味小吃「江西拌粉」，發現客家米其粄、粄條很適合做拌粉，但醬料改用蠔油和醬油替代，將豬絞肉爆香，加入蠔油、醬油等拌炒、勾芡、加辣椒醬，再將米其粄或粄條拌入，融合江西和客家風味粄粉完成。
她說，江西拌粉有點像涼麵，是日常飲食，平常將江西米粉煮好放涼水中，想吃就撈起來，拌入醬料，關鍵是調醬料，每家調醬都不同，尤其辣椒醬更是重點。
為讓更多人認識融合江西及客家特色美食，本月15、22日、8月5、19日上午9點，楊進霞將在囍羊羊牧場帶領親子體驗，意者可洽08-7834824報名。
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