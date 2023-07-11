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茄萣崎漏里 更新抽水機

聯合報／ 記者楊適群／高雄報導

高雄市茄萣區崎漏里和湖內區太爺里社區地勢低窪，逢颱風或大潮常淹水，居民飽受水患之苦，為解決當地排水問題，水利局規畫茄萣區崎漏里更新抽水設備機組，抽水量擴增3.75倍，預計明年4月完工，湖內區太爺里則新建簡易抽水機房，解決水患問題。

茄萣區崎漏里長邱美麗說，里內地勢低且鄰近出海口，以往遇較大降雨或颱風，上游水勢流下導致里內積水，若抽水速度不夠快，積水會淹進民宅。

高市府前民政局長曹桓榮指出，崎漏里人口約5500人，太爺里社區周邊也有千餘人，2區住戶多，居民逢大潮、颱風就憂心淹水。

高雄市水利局表示，茄萣區崎漏抽水站現有2台每秒0.2立方公尺抽水機，將更新為3台每秒0.5立方公尺，總抽水量擴增3.75倍。湖內區太爺里則因移動式抽水機缺乏操作人員的避雨空間，計畫在左23水門處新建1座簡易抽水機房、投入1933萬元，完工後將提升地方排水效率。

颱風 水利局 高雄市

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