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出國搶辦護照 外交部南辦塞爆

聯合報／ 記者石秀華王昭月卜敏正／高雄報導
外交部南部辦事處近期湧入爆滿民眾申辦護照。記者石秀華／攝影
外交部南部辦事處近期湧入爆滿民眾申辦護照。記者石秀華／攝影

暑假國人出國搶辦護照外交部南部辦事處昨湧入爆滿人潮，記者直擊「人山人海」，申辦護照叫號等待人數上百人，抱怨辦公廳舍小，動線亂；南辦昨致歉並說明，疫後台灣逾期護照逾200萬本，年初即呼籲更換重辦，但多數人仍等出國前申辦，將持續向外交部爭取人力，加速為民服務。

記者昨到外交部南部辦事處直擊，不僅停車場爆滿，行政服務中心3樓大廳座位坐滿、各處都塞滿人，有人埋頭寫資料，有人滑手機打發時間，不少人滿頭大汗，等得不耐煩雙手插腰。取號機等待人數百餘人，申辦護照叫號逾1400號，一籃籃「加簽」、「速件」申請資料號碼已排上萬件。

準備去泰國旅遊女大生抱怨，等了2小時終於辦好護照，但辦公廳舍太小，動線亂；另名蔡姓女子說，辦護照連車都不好停、很麻煩；陳姓市民也抱怨，外交部知道出國人多，申辦護照應增加更多人手。

「很抱歉，全面動員仍未滿足民眾期待！」外交部南部辦事處處長沈正宗表示，外交部年初就評估，疫情後台灣逾期護照多達200萬本，但多數民眾無需求不急著辦，直到暑假出國旺季，加上昨周一高峰期湧入人潮，已請外交部加派人手支援。

沈正宗說，南辦14個作業櫃檯，只保留2個申辦簽證、文件，其他12個櫃台都開辦護照業務，也請同仁協助等待申辦者，確認備齊文件，避免缺證件重跑一趟，對於同仁全力執行仍無法滿足民眾需求，他表達歉意。

南辦副處長兼主任劉昶成說明，去年暑假南辦處1天製作護照不到1000本，但今年暑假前申辦激增，平日可趕出2400本，若遇速件辦理，每天最高可完成3000本，建議申辦護照民眾採線上預約，速度較快。

品保協會高雄副理事長楊子昀說，近期出國旅遊辦護照客人暴增，日本遊程較夯，韓國、越南也出不少團，因高雄到韓國首爾、釜山航班，近期將從每周3班改天天飛，越南峴港8月也將每日飛，預估將刺激另一波出國旅遊潮。

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