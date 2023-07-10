快訊

男被押走斷頸丟包醫院身亡 虐殺畫面曝光家屬要求公道

郭台銘提居住正義 再轟中央2項政策失控：民進黨你們丟臉不丟臉

陸戰八里操練漢光 民眾沙灘辣做日光浴成鮮明對比

高雄鳳山溪遭水泥製品廠非法排污 環保局告發

中央社／ 高雄10日電

高雄市鳳山溪屢遭偷排廢水，高雄市環保局今天在鳳山溪水污染管制區稽查，查獲鳥松區大同路一處水泥製品工廠排放乳白色混濁廢水，污染坔埔排水，當場依法告發、函命停工。

環保局發布新聞稿表示，稽查人員今天在坔埔排水發現有白色混濁廢水排出，循線往上游查察，查獲一水泥製品工廠，將大量清洗廢水未妥善收集處理即排放，依違反水污法第7、14條規定告發。

環保局指出，排廢水業者是鳥松區大同路上一水泥廠，工廠從事水泥製品製造，逕自排放廢水，水質檢驗報告檢測污染物超標倍數計算，將從重裁處新台幣6萬至2000萬元罰鍰外，現場命立即停止排放並函命停工。

環保局指出，該廠核屬水污法列管事業水泥業，但未取得排放許可，廠商未妥善處理清洗模具定型作業區產生的乳白色砂石廢水，逕自排放至廠外水溝，循水路污染鳳山溪支流坔埔排水。

根據統計，5月30日迄今，環保局從5月30日迄今已稽查194家次鳳山溪上游沿岸事業，裁處18家次業者非法排放廢水；其中有12家食品業者、3家皮革業、1家消防業者、1家水泥業及1家化工業者，17家依違反水污法告發，1家依違反空污法告發。

環保局呼籲，將不定期規劃水污染熱區稽查專案，呼籲業者切勿心存僥倖，以免遭到重罰。民眾如發現偷排可撥打環保局公害陳情專線電話07-7317600或1999檢舉。

高雄市 空污 水質

延伸閱讀

中市「靜城專案2.0」抓車輛改裝管 民代、警界盼修法增效率

花蓮廢玻璃堆積500餘噸 環保局請廠商製成玻璃砂利用

屏縣環保局與超商合作設智慧型回收機 暑期回收加碼送

帶6個以上直接換好禮 新北已累計回收1.5萬資收物

相關新聞

高雄8個月大女嬰疑染登革熱 曾到過台南仁德區

高雄今天公布新增本土登革熱高度疑似個案1例，為居住於湖內區8個月大女嬰，日前曾前往台南仁德曾祖母家中，屬高風險地區，於5...

金門年度金湖海灘花蛤季 近20項活動玩整月

挖花蛤是金門人夏天時，全家總動員必做的事，金門縣金湖鎮公所近期辦理「2023 螢光燦爛-金湖海灘花蛤季」活動，從7月一路...

毛小孩「麒麟」走失盼大家幫忙找 潘孟安臉書發文急尋家人

屏東縣前縣長潘孟安今下午臉書、IG發文，他飼養的流浪貓「麒麟」，昨晚間在車城福安宮附近街道走失了，「我要拜託大家，如果有...

投資屏東大步向前 屏高鐵特定區計畫縣都委會審議通過

屏東縣府配合高鐵興建計畫及科學園區、科技產業園區擴區、運動休閒園區產業發展布局，在屏東市六塊厝周邊地區新訂都市計畫，並在...

烏坵鄉長「個人因素」請辭 金門選委會定9月補選

金門縣烏坵鄉本屆鄉長蔡燕明為疑似「虛偽陪選」請辭，成全國首例，金門縣選舉委員會今召開第248次委員會議，經決議定於9月1...

高市府更新抽水機組 提升茄萣及湖內防洪效能

高雄茄萣崎漏里和湖內太爺里社區地勢低窪，重力排水困難，為解決抽水能量不足問題，市府水利局進行抽水設備及機組更新工程，投入...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦