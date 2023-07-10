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2023高雄富邦馬拉松開放報名 夜市美食融入補給站

中央社／ 高雄10日電

「2023高雄富邦馬拉松」將於11月25、26日登場，今天起開始報名。今年首創「特色補給站」，將高雄的夜市美食融入比賽中，讓參賽者也能品嚐到在地美食，豐富賽事體驗。

由高市府主辦、富邦人壽冠名贊助的「2023高雄富邦馬拉松」將於11月25、26日登場。今天舉行報名記者會，今年賽事主題以「RUN AHEAD RUN BEYOND向前超越」為主題，邀市民及跑者以大步邁進、向前超越精神，在賽事中突破自我。

今年馬拉松也將在地夜市小吃搬到補給站，讓參賽選手在競賽過程中也能享用夜市美食。另外恐龍變裝趣味競賽將在11月25日休閒組賽事當天登場，邀請選手一同化身可愛恐龍，進行恐龍競速比賽，將是全新充滿趣味的賽事體驗。

高雄市運發局表示，此次馬拉松賽事為突顯高雄港都特色，規劃出全台最具多樣化風景特色的路線。跑者將感受到港都多元化的自然及人文風景，更有全台少見跑進軍區的馬拉松賽事路線，體驗高雄昔日的軍港特色風華。

此外，為鼓勵多元族群參與及延續去年平權理念，以邀請制舉辦競速輪椅組及運動輪椅組半程馬拉松及休閒組競賽，及提供視障組跑者參賽中陪跑者服務。

為響應淨零碳排，今年活動手冊、完賽證書皆將採用電子化方式，選手物資全數以紙袋發放，避免過度包裝。賽事車輛也使用電動前導車及電動機車。馬拉松的跑衣也由寶特瓶環保紗製作，並將高雄地標建築、山海景觀等融入設計。

富邦人壽表示，今年已第4年冠名贊助高雄富邦馬拉松，支持賽事接軌國際、提倡運動平權；同時邀請跑者響應RUN FOR GREEN計畫，每完成40公里跑程並至活動網站登錄（https://www.fubon.com/r4g/），就為跑者種下1棵樹。

「2023高雄富邦馬拉松」第1階段報名將在7月10日下午3時起至7月31日晚上11時59分開始早鳥價報名；第2階段報名則在8月1日中午12時起，至8月20日晚上11時59分截止，或額滿為止。

馬拉松 美食 夜市

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