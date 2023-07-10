高流培養演唱會人才 邀業界名師開視訊VJ課

高雄流行音樂中心創立「高流系」品牌推出專業音樂人才培訓課，暑假規劃視訊VJ課程，邀請拾荒文化影像負責人邱煥升開課，他曾任歌手張惠妹、樂團五月天等演唱會視覺統籌。

高流今天發布新聞稿指出，明起4天「演場會開箱」系列第2期課程開課，涵蓋引導發想、提案合作與實作等課程，一開放報名即額滿，吸引全台對演唱會視覺動畫有興趣或專業人員，進階探索VJ工作核心。

高流執行長丁度嵐表示，演唱會是造夢的工程，其中配合歌手演出在舞台上所呈現的視訊就像是歌手的武器，透過視覺設計讓現場演出更有張力、不斷激盪觀眾的心情。

丁度嵐分享自己曾製作五月天、李宗盛等知名歌手多場演唱會的經驗，「每場演出都是無法複製的全新舞台，這正是演唱會現場最迷人的地方。」但要做出讓人印象深刻的視覺動畫，創意跟技術缺一不可，在舞台上呈現出虛實交疊與五彩繽紛，不僅映入歌迷眼簾，更重要的是能打動人心。

丁度嵐指出，高雄今年接連舉辦國內外歌手大型演唱會，演唱會經濟蓬勃，也帶動演唱會產業鏈需求，其中與演唱會直接相關的燈光、音響及VJ視訊，高流近年來持續開設「高流系」相關課程，透過邀請業界名師主講與實作。

丁度嵐說，邱煥升有多年豐富的實務經驗，擅長將感官具體化，放大感知力，記錄周遭環境細節，搭配對音樂的獨到想像製作成動畫視覺，每每打中歌迷心中痛點，相信4天課程將引領學員探索不同的視訊動畫視野。

邱煥升表示，動畫視覺工作介於藝術家與設計師之間，過程中雖有創作部分，但要先清楚目標群眾，才能用影像去說他們看得懂、有共鳴的故事。動畫視覺要做的是感動人，技術挑戰是工程問題，最終還是要回到精神及傳達理念，這些都無法脫離最本質的音樂。

高流表示，這次VJ視訊培訓計畫有引導與發想、提案與合作、實作練習、一對一指導教學等4大重點，從分析音樂帶來的感動到如何具體化成視覺呈現，並完整模擬演唱會視覺提案，包括素材收集、製作到版權等，學員可站上高流LIVE WAREHOUSE大庫控台實際操作。